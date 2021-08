iOS 15: lista degli iPhone compatibili

Apple si sta sempre più avvicinando alla distribuzione finale del suo nuovo sistema operativo mobile, iOS 15. Diverse le novità presentate nel corso dell'ultima WWDC di giugno, a cominciare dalle nuove funzionalità legate a un maggiore controllo della privacy.

Proprio la difesa dei dati personali è uno dei punti di forza di iOS 15, anche se non mancano le polemiche. Non solo l'introduzione in iOS 14 di un sistama anti-tracciamento nelle app, tanto da aver fatto infuriare i pubblicitari di mezzo mondo, ma anche un nuovo strumento per la protezione dei minori che sta destando dubbi fra gli esperti.

Entrando più nel dettaglio delle novità sul fronte privacy, Apple ha introdotto il riconoscimento vocale "on-device", così da permettere di elaborare le richieste a Siri direttamente sull'iPhone, senza dover passare per server remoti. Su Mail viene attivata la funzione di protezione privacy che impedisce al mittente di sapere se una mail viene letta o meno, occultandone inoltre gli indirizzi IP così da non permettere di tracciare la posizione o di ricavare altre informazioni su questo dato.

iOS 15 permetterà inoltre di ottenere un resoconto privacy relativo alle varie app, per capire come sono stati gestiti gli accessi alla posizione, al microfono, ai contatti e molto altro ancora.

iOS 15, novità per Facetime e SharePlay

Non bisogna nemmeno dimenticare l'aggiornamento di Facetime, l'app di videochat targata Apple. Il nuovo sistema operativo promette di rendere più stabile l'applicazione e di migliorarla, sia sul fronte audio che su quello video.

Per quanto riguarda l'immagine, l'utente potrà attivare la modalità ritratto, sfocando a piacere lo sfondo e rendendo più evidente se stesso. Il sonoro sarà più immersivo grazie all'audio spaziale e, in più, delle nuove funzionalità per il microfono permetteranno di isolare il rumore di fondo.

Sul fronte delle videochat di gruppo, le novità riguardano la nuova modalità griglia e i dispositivi Android o Windows. La prima permetterà di vedere più partecipanti contemporaneamente, mentre i secondi potranno partecipare via browser alle chiamate avviate da un dispositivo iOS.

Un altro degli aggiornamenti più attesi riguarda SharePlay. Apple promette di rivoluzionare la condivisione dei contenuti tra dispositivi collegati: grazie a SharePlay, su Facetime si potrà condividere l'ascolto di brani o la visione di un film; basterà che uno dei dispositivi attivi la riproduzione per permettere a tutti di fruire del contenuto.

Non solo, tutti avranno a disposizione dei controlli per avviare, mettere in pausa o saltare al prossimo video o alla prossima canzone. Sarà possibile connettere insieme sia iPhone che Mac, iPad e Apple TV, mentre anche altre app - come ad esempio Tik Tok, Disney+ e Twich - stanno già lavorando all'integrazione di SharePlay al loro interno.

Le altre novità principali

Con l'arrivo di iOS 15 sono previste altre novità interessanti, come la nuova funzione Concentrazione. Sarà disponibile un filtro personalizzabile per quanto riguarda le notifiche, con l'obiettivo di distrarre il meno possibile l'utente da ciò su cui vuole focalizzarsi.

Agli utenti verrà offerta la possibilità di impostare i parametri attraverso i quali filtrare le notifiche, oppure di lasciare all'intelligenza on-device che gestisce Concentrazione di decidere quali messaggi filtrare e quali no, in base alle abitudini dell'utente.

Le stesse notifiche sono state oggetto di modifica. Adesso presentano icone più grandi, sia per i contatti presenti in rubrica che per le applicazioni. A questo si somma la nuova capacità di Testo Live di riconoscere il testo all'interno delle foto e l'evoluzione della ricerca Spotlight, che troverà la chiave cercata anche se presente nelle immagini caricate proprio su Testo live.

Nuovo look e interfaccia interattiva per Foto, che integrandosi con Apple Music darà tutto un altro aspetto alla sezione Ricordi: sarà infatti possibile combinare immagini e brani. Novità "estetiche" anche per Safari, che ora risulterà perfettamente navigabile con una sola mano e dotato di una tab-bar fluttuante, per permettere un più facile passaggio tra le schede.

Migliorata anche l'app Mappe, che potrà contare su un maggior numero di dettagli su edifici, strade, quartieri, altitudine e la possibilità di godere di un'esperienza immersiva tridimensionale. In più collaborerà più strettamente con Apple Watch, avvisando chi viaggi con i mezzi pubblici sull'andamento del tragitto.

Layout dinamici, mappe a tutto schermo e maggiori informazioni in arrivo per l'app Meteo. Note si arricchisce della possibilità di inserire tag personalizzati, per catalogare al meglio le proprie note. In più con la vista Activity sarà possibile vedere la cronologia relativa a ciascun documento.

Quando verrà rilasciato iOS 15?

La data di rilascio di iOS 15 è ancora parzialmente un mistero. A giugno 2021 è stata annunciata la disponibilità della versione beta, sia per gli sviluppatori che per gli utenti finali. Ma quando arriverà la versione definitiva? Fortunamente sembra che non ci sarà ancora molto da attendere: l'arrivo di iOS 15 è stimato attorno alla metà di settembre, in contemporanea con l'uscita dei nuovi iPhone.

Al pari del nuovo sistema operativo per smartphone è atteso l'arrivo anche di una importante novità anche per gli iPad. Si chiama iPadOS 15 e, al pari di iOS 15, promette di portare un'aria nuova sui dispositivi della Mela morsicata.

iOS 15, gli iPhone compatibili

L'arrivo di iOS 15 ha aperto inevitabilmente la discussione in merito alla possibilità di aggiornamento degli iPhone. Alcuni vecchi dispositivi verranno esclusi, ma vi è da sottolineare come il gruppo di Cupertino stia rispettando la volontà di supportare i suoi smartphone per almeno 5 anni. Sei, a dir la verità per questa tornata, considerando come iPhone 6S sia stato rilasciato nel 2015.

Di seguito la lista degli iPhone compatibili con iOS 15, tra quelli già disponibili sul mercato, riportati dal modello più recente fino a quello più datato:

iPhone 12 (inclusi 12 Mini, 12 Pro e 12 Pro Max);

iPhone SE (seconda generazione);

iPhone 11 (inclusi 11 Pro e 11 Pro Max);

iPhone XS e XS Max;

iPhone XR;

iPhone X;

iPhone 8 e 8 Plus;

iPhone 7 e 7 Plus;

iPhone SE;

iPhone 6S e 6S Plus;

Un ultimo consiglio per chi avesse intenzione di acquistare uno smartphone Apple non recentissimo, magari approfittando di un buon prezzo per l'usato. È necessario controllare l'elenco proposto e verificare che il dispositivo sia presente: si rischia di dotarsi di un dispositivo non compatibile con i futuri aggiornamenti.