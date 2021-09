iPhone 13 e Apple Watch Series 7: ecco cosa presenta Apple

Articolo in aggiornamento

Il momento è finalmente arrivato: puntuale come consuetudine, Tim Cook è comparso sugli schermi di tutti gli appassionati Apple per annunciare le novità relative a iPhone 13 e Apple Watch Series 7. Per il gruppo di Cupertino si tratta dell'ennesimo evento virtuale e pre-registrato, dovuto all'emergenza coronavirus. Niente pubblico allo Steve Jobs Theater di Apple Park, con la sua platea sotterranea da oltre 1.000 posti.

Ad aprire le danze - in modo a dir poco letterale - è un violino nel deserto, pronto ad accompagnare una lunga serie di musicisti sparsi per la California sulle note di "California Soul". Al termine dell'esibizione, è lo stesso Tim Cook a confermare come l'evento odierno avrà proprio la California come focus principale, come terra d'ispirazione e passione per l'intero gruppo di Cupertino.

Come consuetudine, il keynote si apre con un riassunto di tutti i successi raggiunti da Apple nel corso dell'ultimo anno. A partire dalle serie di Apple TV+, già campionesse di nomination alle premiazioni televisive più quotate a stelle e strisce. Dopo un breve video sulle nuove serie in arrivo, tra cui la seconda stagione di "The Morning Show", è il tempo di passare ai device. E si parte subito con l'edizione base di iPad.

iPad e iPad Mini

Grazie a iPadOS, il tablet di Apple è sempre più popolare, grazie anche oltre a un milione di app disponibile per i suoi utenti. Arriva così la, quello dedicato a studenti e famiglie, con un design simile alle precedenti generazioni. Gli aggiornamenti sono soprattutto hardware: arriva un, già usato in iPhone 11, più veloce del 20% rispetto all'edizione dello scorso anno.Arriva anche una, questa volta da 12 megapixel con ottica ultra-wide. E arriva anche Center Stage, il sistema che permette di rimanere sempre al centro delle videochiamate, anche quando ci si muove. Una funzionalità non da poco in un periodo ancora caratterizzato da dad e smart-working. Naturalmente, il tablet supportae, novità del 2021, viene finalmente aggiornato a uno schermo TrueTone. Negli Stati Uniti sarà venduto a 329 dollari, con uno storage di base di 64 GB.

Apple ha pensato anche a un aggiornamento di iPad Mini, con un completo redesign estetico. Il tablet assomiglia infatti a iPad Air, con schermo simmetrico e nuovi colori. Incorpora uno schermo Liquid Retina Display e un sensore Touch ID direttamente incorporato nel tasto di accensore. Grazie al processore A14 Bionic, le performance sono del 40% maggiori rispetto alla precedente edizione. La connettività è rappresentata da una porta USB-C, nonché dalle ultime reti cellulari: è infatti compatibile con il 5G. La fotocamera posteriore ora la registrazione 4K, mentre lo schermo è compatibile con la seconda generazione di Apple Pencil. Negli Stati Uniti i prezzi partiranno da 499 dollari.

Apple Watch Series 7

Presentati i nuovi tablet targati mela, dalle parti di Cupertino arriva il momento di parlare dei nuovi. Si inizia con le novità di watchOS 8, il sistema operativo per tutti gli orologi di Apple, con tante funzionalità rinnovate per monitorare la salute e l'allenamento. E arriva, uno smartwatch con uno schermo Retina del 20% più grande rispetto alle precedenti generazioni, senza però aumentare le dimensioni della scocca. Tanto grande da incorporare una tastiera completa, da usare in modo classico oppure con un sistema di swipe veloce.Sia la scocca che il vetro frontale sono più resistenti, tanto da non temere urti violenti, mentre la ricarica è oggi del 35% più veloce. Ancora, viene rinnovata la funzione di. Ci saranno 5 versioni in acciaio, 3 in alluminio e, naturalmente, non mancheranno le edizioni Nike+ ed Hermès. Nonostante la maggiore grandezza dell'orologio rispetto alle precedenti edizioni, tutti i vecchi cinturini saranno compatibili. Apple Watch Series 7 parte dae sarà disponibile dalla prossima settimana, almeno negli Stati Uniti. Il servizio, nel frattempo, verrà esteso a oltre 50 nazioni.

iPhone 13 e iPhone 13 Mini

Il keynote Apple finalmente giunge al momento più atteso: la presentazione della nuova generazione degli. Si parte da iPhone 13, l'edizione più popolare degli smartphone di Cupertino. Il design ricalca quello dello scorso anno, con il vetro ceramico rinforzato e la resistenza completa all'acqua. Le fotocamere posteriori si rinnovano invece con una nuova disposizione diagonale, mentre il notch frontale si rimpiciolisce del 20%, grazie alle innovazioni di miniaturizzazione raggiunte da Apple per le componentidi FaceID. Naturalmente, non manca nemmeno la versione di

Lo schermo oled XDR è stato migliorato per raggiungere fino a 800 nits all'aperto, affinché la visuale sia perfetta anche durante il giorno. Le capacità di calcolo sono invece garantite dal nuovo processore A15 Bionic, con litografia a 5 nanometri e miliardi di transistor. La CPU è da 6-core, con 2 ad alta-performance, ed è del 15% più veloce rispetto alla precedente generazione. Più genoroso il salto con la GPU da 4 core, addirittura del 30% più performante rispetto all'A14. Migliora anche il Neural Engine e, proprio grazie a questa funzionalità, sarà possibile editare video in 4K senza intoppi anche dal proprio smartphone.

Anche le fotocamere sono state migliorate, tanto da ereditare il sensore del precedente iPhone 12 Pro Max. Foto super-dettagliate anche di notte, sia con la fotocamera principale che con la rinnovata lente ultra-grandangolare, con un nuovo design per raccogliere sempre il massimo della luce. Per i video, invece, arriva la Cinematic Mode, già vista lo scorso anno sui prodotti Pro. Questa modalità permette di mantenere il focus sul soggetto principale della ripresa, anche quando lo smartphone si muove o, ancora, lo stesso protagonista si sposta sulla scena.