Arriva macOS Monterey: ecco la lista dei Mac compatibili

Dopo l'arrivo di Big Sur lo scorso anno, Apple si prepara al lancio del suo nuovo sistema operativo: macOS Monterey. L'azienda di Cupertino ha presentato il suo nuovo OS a giugno e si appresta ora a renderlo disponibile per i tanti affezionati della Mela morsicata e dei suoi Mac.

FaceTime, Safari, Foto e Messaggi sono soltanto alcune delle app che saranno protagoniste dei cambiamenti introdotti con macOS Monterey. Un sistema operativo che punta, nelle previsioni di Apple, a spingere ancora più in avanti i limiti di un ampio numero di Mac. Inclusi quelli di ultimissima generazione, recentente usciti con il processore M1 e successivi.

MacOS Monterey: lista dei dispositivi compatibili

Il nuovo sistema operativo Apple destinato ai Mac sarà per molti, ma non per tutti. Ecco quali saranno i dispositivi che avranno accesso a MacOS Monterey, in uscita il 25 ottobre 2021:

iMac - Modelli da fine 2015 e successivi;

- Modelli da fine 2015 e successivi; iMac Pro - Modelli venduti a partire da fine 2017;

- Modelli venduti a partire da fine 2017; Mac Pro - Da fine 2013 a seguire;

- Da fine 2013 a seguire; Mac mini - Modelli da fine 2014 e successivi;

- Modelli da fine 2014 e successivi; MacBook - Modelli da inizio 2016 in poi;

- Modelli da inizio 2016 in poi; MacBook Air - Da inizio 2015 a seguire;

- Da inizio 2015 a seguire; MacBook Pro - Modelli da inizio 2015 in poi.

Le novità in arrivo per gli utenti Mac

Durante la presentazione estiva Apple ha posto particolare attenzione sulle novità che permetteranno all'utente di sfruttare il proprio Mac in maniera ancora più intensiva. A queste si aggiungono anche altre funzioni per ottimizzare il contatto con gli altri o per migliorare in genere l'esperienza Mac.

Safari, le novità con MacOS Monterey

A cominciare dalle nuove possibilità offerte da Safari, che vedrà la comparsa di un nuovo design delle tab. In questo caso l'obiettivo è quello di consentire un'esplorazione delle pagine più efficienti e rapida, anche attraverso una visione compatta di tab, campo ricerca e barra delle tab.

La nuova barra delle tab del browser Apple assumerà il colore del sito visitato e permetterà di raccogliere le tab in gruppi, subito sincronizzati anche su iPad, iPhone e Mac.

Comandi Rapidi

In arrivo sui Mac anche i Comandi Rapidi, già presenti su iPhone e iPad. Aiuteranno a ottimizzare le attività abituali, velocizzando il lavoro. La funzione sarà integrata in tutto l'ambiente, inclusi Siri, barra dei menu, Finder e Spotlight.

Note

Una delle piccole rivoluzioni in arrivo con macOS Monterey è legata all'introduzione delle note rapide. Questo strumento permetterà di utilizzare Note anche quando ci si troverà all'interno di un'altra app, come ad esempio Safari.

Sarà possibile prende appunti velocemente, un po' come accadeva finora utilizzando un'ulteriore applicazione Memo. La sinergia ora sarà maggiore e non servirà avviare una seconda app per ottenerla.

Concentrazione

Concentrazione, uno dei punti di forza anche dei recentissimi iOS 15 e iPadOS 15. Si tratta di una nuova funzione per minimizzare le distrazioni durante la propria attività al Mac, evitando che un eccesso di notifiche possa distrarre dall'obiettivo finale.

Sarà possibile selezionare quali siano le app ammesse, oppure lasciare a Monterey il compito di farlo in base alle abitudini di utilizzo. Possibile anche segnalare attraverso uno status il non essere disponibile perché impegnato in un'altra attività.

FaceTime e macOS Monterey, cosa cambia

Particolarmente interessanti le nuove funzioni audio e video che saranno a disposizione di FaceTime. Ad esempio la voce dell'interlocutore sembrerà provenire proprio dal punto in cui appare sullo schermo.

Lato audio FaceTime potrà contare su una riproduzione vocale più chiara, resa possibile anche grazie a un machine learning capace di identificare e isolare i rumori di sottofondo. Al contrario la tecnologia Wide Spectrum permetterà ai riceventi di non perdere alcun dettaglio importante della comunicazione.

Lato video i partecipanti appariranno tutti in una griglia, con immagini di dimensioni uguali tra loro. In più la modalità Ritratto sfocherà lo sfondo in maniera ottimale grazie al Neural Engine del chip Apple M1.

SharePlay

Altra novità di rilievo quella al set di funzioni noto come SharePlay. Parola d'ordine condivisione, con gli utenti FaceTime che potranno condividere ad esempio la visione di un film, serie tv, di un video o anche l'ascolto di musica presa da iTunes.

Le altre novità in arrivo con macOS Monterey

Le novità annunciate da Apple per macOS Monterey non finiscono con le principali funzioni sopracitate. Gli utenti potranno "misurarsi" anche con: