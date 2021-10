"Non funziona nulla": cosa succede alla galassia Facebook?

Whatsapp e Messenger hanno smesso di funzionare. Diversi i problemi riscontrati nelle applicazioni nell'ultima ora in tutta Italia, e non solo. Secondo il sito Downdetctor, il quale si occupa di monitorare le segnalazioni delle principali app di tutto il mondo, sono oltre 12mila quelle arrivate all'applicazione con lo sfondo verde per mancato funzionamento. Idem per l'app collegata a Facebook.

Down anche Instagram e Facebook che non risultano accessibili dalle 17:30. Oltre 10mila segnalazioni per la prima e 5mila per la seconda. Arrivano le prime comunicazioni da parte delle app coinvolte nei problemi, attraverso Twitter. Affermano tutte di essere a conoscenza dei problemi e, oltre a scusarsi per l'inconveniente, hanno annunciato di essere già a lavoro per risolvere il tutto. Tutte le app in questione sono di proprietà della società di Zuckerberg.

We’re aware that some people are experiencing issues with WhatsApp at the moment. We’re working to get things back to normal and will send an update here as soon as possible.



Thanks for your patience! — WhatsApp (@WhatsApp) October 4, 2021

Momentaneamente però è impossibile comunicare attraverso queste in tutta Italia. Vengono segnalati problemi anche in altri Paesi del Vecchio Continente come Francia, Germania e Belgio. Malfunzionamenti anche negli Stati Uniti, Israele e Turchia.

Tra i principali social gli unici due ancora attivi sono Twitter, dove gli hashtag di tendenza sono #whatsappdown e #instagramdown, e Telegram.