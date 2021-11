Microsoft resuscita Clippy, l'icona della graffetta tornerà sui pc

Amata o famigerata, torna dopo anni di assenza sui pc Microsoft l'icona a forma di graffetta denominata Clippy. Alcuni la ricorderanno come simpatica e serviziovole, mentre altri hanno contribuito in passato al suo "pensionamento" indicandola come fastidiosa e inutile.

Clippy ha nel tempo diviso non poco gli utenti Windows, dove l'icona è stata introdotta a partire dal 1997. L'arrivo è stato sotto forma di assistente all'interno di Microsoft Word, con il nome che è in realtà risultava essere Clippit. Fu con l'arrivo di Office 2007 che la graffetta venne esclusa dal pacchetto di programmi gestionali.

Clippy ritorna come emoji in Microsoft Teams

Dopo un primo breve tentativo di ritorno a marzo 2019, Clippy sembra aver trovato il modo di tornare a popolare le piattaforme Microsoft. Un modo più simpatico e meno invasivo forse, ovvero quello di semplice emoji. Niente funzionalità associate se non quella di rendere più colorati ed espressivi i messaggi inviati all'interno di Microsoft Teams, che di fatto rappresenta il sostituto di Skype.

In estate un tweet aveva ipotizzato il ritorno di Clippy, a patto però che la sua nuova apparizione risultasse gradita a un numero sufficiente di utenti. " Se questo tweet ottiene almeno 20mila like rimpiazzeremo l'emoji della graffetta di Microsoft 365 con Clippy ", recitava il cinguettio. Ne sono arrivati 174mila, decisamente sufficienti al ritorno della celebre graffetta.

Forse non tutti saranno felicissimi del ritorno della loro "nemesi", oggetto di battute più o meno cattive e di frustrazione per diversi anni. Chissà che la decisione presa dal colosso statunitense non serva a calmare le acque e a rendere più serena la nuova stagione di Clippy. Nel frattempo girano già i primi tweet con immagini relative alle emoji disponibili su Teams. Un esempio quello che segue: