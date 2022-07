Le migliori offerte sugli smartwatch

I dispositivi tech sono sempre al primo posto nella classifica dei prodotti più acquistati online, soprattutto durante gli eventi promozionali che permettono di risparmiare sulle migliori marche disponibili. Proprio per questo, il tanto atteso Prime Day 2022 di Amazon rappresenta l’occasione perfetta per acquistare i migliori smartwatch a prezzi convenienti, approfittando anche della consegna rapida e gratuita garantita per i clienti Amazon Prime.

Per scegliere lo smartwatch è importante tenere conto delle proprie esigenze e aspettative: è un device indossabile che permette di accedere a numerose funzionalità e Applicazioni che vanno ben oltre la semplice lettura dell’orario.

Prima dell’acquisto di un orologio “intelligente”, ad esempio, è necessario valutare i diversi sistemi operativi, le dimensioni, la tipologia e la forma dello schermo, il processore, la capacità di memoria e naturalmente il design finale. A fare la differenza, inoltre, è anche la capacità di resistere all’acqua.

Smartwatch: le offerte imperdibili del Prime Day

Quale smartwatch acquistare? Nel Prime Day 2022 le opportunità non mancano. Ecco una selezione dei migliori dispositivi in offerta il 12 al 13 luglio.

Apple Watch Series 7 : un display più ampio e una ricarica più veloce sono i punti di forza del device, con cassa di 45 mm in alluminio e cinturino sport. Il display retina always-on è quasi il 20% più ampio rispetto ai modelli Series 6, mentre il cristallo anteriore vanta è più robusto rispetto agli altri modelli di Apple Watch. Oltre a misurare l’ossigeno nel sangue con un sensore e un’app all’avanguardia, è in grado di eseguire un ECG e inviare notifiche in caso di frequenza cardiaca troppo alta o troppo bassa. Il prezzo passa da 469 euro a 409 euro .

: un display più ampio e una ricarica più veloce sono i punti di forza del device, con cassa di 45 mm in alluminio e cinturino sport. Il display retina always-on è quasi il 20% più ampio rispetto ai modelli Series 6, mentre il cristallo anteriore vanta è più robusto rispetto agli altri modelli di Apple Watch. Oltre a misurare l’ossigeno nel sangue con un sensore e un’app all’avanguardia, è in grado di eseguire un ECG e inviare notifiche in caso di frequenza cardiaca troppo alta o troppo bassa. . Samsung Galaxy Watch4 44 mm : permette di verificare i propri progressi in ambito fitness grazie alla capacità di misurare la composizione corporea. Oltre a monitorare i passi, infatti, conteggia attività, punteggi e calorie. Il device misura la pressione sanguigna in tempo reale ed esegue un elettrocardiogramma grazie al sensore Samsung BioActive. Lo schermo misura 1.4 pollici. Il prodotto è in offerta da 299 euro a 159 euro.

: permette di verificare i propri progressi in ambito fitness grazie alla capacità di misurare la composizione corporea. Oltre a monitorare i passi, infatti, conteggia attività, punteggi e calorie. Il device misura la pressione sanguigna in tempo reale ed esegue un elettrocardiogramma grazie al sensore Samsung BioActive. Lo schermo misura 1.4 pollici. Samsung Galaxy Watch4 46 mm : dotato di ghiera rotante, vanta un design raffinato e materiali di elevata qualità, come l’acciaio inossidabile. Monitora la salute tenendo traccia dei progressi fitness anche misurando la composizione corporea. Conta i passi, controlla le calorie e traccia i percorsi grazie al GPS, oltre a misurare la pressione ed eseguire un ECG con il sensore Samsung BioActive. Il prezzo scende da 399 euro ordinari a 214 euro.

: dotato di ghiera rotante, vanta un design raffinato e materiali di elevata qualità, come l’acciaio inossidabile. Monitora la salute tenendo traccia dei progressi fitness anche misurando la composizione corporea. Conta i passi, controlla le calorie e traccia i percorsi grazie al GPS, oltre a misurare la pressione ed eseguire un ECG con il sensore Samsung BioActive. Samsung Galaxy Watch4 verde : il dispositivo permette di monitorare i propri progressi in ambito fitness, sfruttando la funzione di misurazione della composizione corporea. Oltre a monitorare i passi, infatti, conteggia attività, punteggi e calorie. Il device misura anche la pressione sanguigna in tempo reale ed esegue un elettrocardiogramma grazie al sensore Samsung BioActive. Il prezzo passa da 299 euro a 159 euro.

: il dispositivo permette di monitorare i propri progressi in ambito fitness, sfruttando la funzione di misurazione della composizione corporea. Oltre a monitorare i passi, infatti, conteggia attività, punteggi e calorie. Il device misura anche la pressione sanguigna in tempo reale ed esegue un elettrocardiogramma grazie al sensore Samsung BioActive. Garmin Fenix 6X PRO Smartwatch Multisport: il device da 51mm ha un display a colori HD da 1,4 pollici, funzionalità di misurazione della saturazione dell’ossigeno al polso, autonomia GPS + cardio pari a 60 ore. Sono presenti oltre 30 App precaricate dedicate allo sport. È compatibile con iPhone e Android. Il prodotto è in offerta da 649,99 euro a 419,9 euro.

