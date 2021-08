MyWorld, la App del "passaparola" fra amici

Nasce a Milano MYWORLD, una app che genera un circolo virtuoso tra l’online e la vita reale perché "il passaparola non tramonta mai", lanciata da MYWORLD MOVEMENT sullo store di Google ed Apple.

Un' applicazione innovativa con funzioni di utility-social che permette di condividere il proprio mondo personale e scoprire quello degli altri.

Ogni persona conserva infatti un tesoro composto dalle cose più interessanti e speciali che ha conosciuto nella sua vita e che spesso sono rimaste quasi inesplorate: MY WORLD crea la mappa delle cose che mostrano il lato autentico di ogni utente funzionando come un archivio di esperienze dove ciascuno può studiare il proprio passato, contemplare il proprio presente e costruire il proprio futuro.

Qual è quel film di cui parlavi l’altra sera? Come si chiama quel ristorante in zona Isola? Conosci una serie tv carina per stasera? Vorrei prendere quel libro di cui mi parlavi ieri... Ti faccio vedere il videogioco più bello di quest’anno!.. Con l'App non serve il motore di ricerca perché le informazioni arrivano dagli amici e dalle lore esperienze.

MYWORLD ha osservato la user experience più semplice e tecnologicamente performante al mondo in materia di creazione, condivisione e utilizzo del contenuto.

TOP PREFERENCE: permette di creare liste personali generando il proprio mondo e di visitare quello dei propri amici attraverso le categorie di interesse: cinema, libri, musica, cibo, viaggi, videogame, sport e molto altro. EASY TO CLICK è una modalità di inserimento dei contenuti estremamente semplice, immediata ed intuitiva. Con SELETTORE DI VISIBILITÀ è possibile scegliere chi può vedere le proprie TOP PREFERENCE che si possono portando il selettore su PRIVATE, condividerle su FRIEND, mostrarle su OPEN. SHARE consente di conversare con i propri amici con la chat privata di ultima generazione e con le persone che seguono i propri interessi nei forum di categoria. Si possono lanciare le proprie top sugli altri social in modo semplice e rapido.

Il personal rating genera classifiche delle persone più esperte ed apprezzate di ogni singola categoria. Ci si può divertire ad assegnare like o dislike alle top dei propri conoscenti, aggiornare le proprie top in maniera dinamica e verificare quanto e dove si viene apprezzati: MYTRAND è lo strumento che permette di scoprire i contenuti più apprezzati dalla tua community di riferimento. SAVED infine consente di salvare quelli degli altri in modo da ricordare liste o elementi singoli all’occorrenza.

MYWORLD propone una linea editoriale in grado di presentare molte personalità in veste di talent, ambassador, opinion leader e testimonial. Hanno aderito al progetto più di 100 personaggi noti che introdurranno l’App nelle loro community. Ognuna di queste figure porterà all’interno dell’editoriale una parte di se raccontandosi attraverso le cose più speciali delle loro ricerche riguardo i loro interessi personali. Le pubblicazioni saranno da prima rese visibili attraverso una rotazione del wall e in simultanea a tutti gli altri social.

La strategia di crescita prevede la creazione di un modello di engagement basato per i primi sei mesi sulla concentrazione di azioni di promozione e marketing geolocalizzati e verticali sulla città di Milano. Lo stesso modello verrà replicato, successivamente, su altre città del territorio nazionale. l’applicazione verrà poi pubblicata in Europa e in altri continenti

“Non c’è alcuna applicazione al mondo che ti può raccomandare le migliori esperienze dirette delle persone di cui ti fidi con una semplicità di condivisione di questo tipo. Ecco perché MYWORLD rappresenta una rivoluzione nel futuro delle piattaforme digitali - spiega il fondatore Leonardo Corallini -. Quello che è accaduto sino ad ora con i social, piaccia o meno, per noi rappresenta la pagina “preistoria dei social”. Abbiamo studiato i nuovi scenari, le app con funzioni di utility social saranno sempre più presenti, sempre più interessanti , sempre più apprezzate. I nuovi criteri basati sul rating saranno sempre più modello HUMAN RATING in cui saranno utenti singoli, micro community, ad essere modelli di comportamento e consumo e non più up-to-down".

“Sul mercato aumenta il peso dell'’ Human Generated Rating e si stanno affacciando piattaforme social come MYWORLD MOVEMENT che sono in grado di appagare i bisogni degli utenti non più tramite i tradizionali motori di ricerca ma attraverso lo scambio di suggerimenti all’interno delle micro communities a cui si affidano limitando lo spreco di risorse, introducendo una nuova concezione di sostenibilità.”