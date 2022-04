Nasce Newlife app, il nuovo modo di vivere i social network

I social network sono ormai diventati una realtà parallela in cui ognuno di noi trascorre parte del suo tempo quotidiano. Che sia per leggere le notizie o per interagire con conoscenti e sconosciuti, il mondo virtuale ha assunto un carattere sempre più dominante nella nostra vita. Questo nonostante ormai si sia presa coscienza del fatto che molti dei contenuti presenti sui social siano artefatti e nonostante l'invasione degli odiatori, che sempre più spesso si nascondono dietro profili fake. Proprio per creare un mondo virtuale realmente fruibile e utile, senza disturbatori e artifici, dall'idea di Mauro Tiberti è nata Newlife app.

" Niente filtri, nessuna corsa a gonfiare il proprio seguito di follower: Newlife punta alla concretezza e all’azione, sfruttando la vera consistente potenzialità dei social, quella di creare solide connessioni ", si legge nel comunicato stampa. La prima differenza rispetto a tutti gli altri social network si evidenzia già al momento dell'iscrizione, quando gli utenti sono obbligati a utilizzare lo Spid o a mostrare un documento di identità valido. Questo è un valido deterrente per evitare la creazione di profili fake che, nella maggior parte dei casi, agiscono come disturbatori all'interno dei social network.

" Su Newlife ci si mette, letteralmente, la faccia ", è uno dei claim di lancio dell'applicazione, che ha debuttato recentemente negli App store Apple e nei Play store su Android a livello intrernazionale. Newlife, infatti, è stata lanciata in Italia, Francia, Germania, Regno Unito, Spagna, per il momento in italiano e in inglese. I privati hanno diritto alla registrazione gratuita mentre per le aziende sono stati pensati dei pacchetti di visibilità semestrale.