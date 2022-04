Spunta una nuova icona su Netflix: ecco a cosa serve

L'offerta di canali streaming è sempre più ricca, con le varie piattaforme di streaming al lavoro sulla produzione di contenuti originali. Tanto che per la prima volta un film nato per la distribuzione online è persino riuscito nell'impresa di conquistare l'Oscar 2022 per il Miglior Film. Occasione sfuggita per poco a Netflix, che ha deciso di rilanciarsi offrendo ai propri utenti una nuova possibilità di personalizzazione: l'icona con il doppio pollice alzato.

Come ricorderanno gli utilizzatori del servizio, finora Netflix metteva a disposizione solo le classiche icone del pollice alzato e del pollice verso. Lo scopo è sempre stato quello di contribuire alla personalizzazione dell'offerta, aiutando la piattaforma di streaming a proporre all'utente i contenuti più vicini ai suoi gusti.

Come funziona la nuova icona

Con l'introduzione del doppio pollice alzato Netflix intende spingere questa personalizzazione ancora più avanti, permettendo di esprimere preferenze ancora più "sentite". In sostanza, quando un contenuto sarà stato particolarmente gradito si potrà segnalare tale riscontro con la nuova icona, spingendo la piattaforma a indirizzare i propri suggerimenti verso quella direzione.

" Gli utenti ci hanno comunicato che c'è spesso differenza tra quello che gli è piaciuto e quello che hanno davvero amato " - ha dichiarato Christine Doig-Cardet, direttrice del settore Innovazione dei Prodotti. " Gli stiamo dando maggiore controllo per quanto riguarda quello che viene mostrato loro ". Un giudizio sui contenuti che vuole scendere nel dettaglio, seguendo un orientamento simile a quello operato dai social network con l'introduzione delle reaction.