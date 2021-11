Netflix non funziona: nessuna spiegazione dal colosso dello streaming

Netflix sembra sia irraggiungibile per molti utenti in varie parti del mondo e anche in Italia. Stanno arrivando numerose segnalazioni di down da diverse parti d'Italia e sui social si è scatenato il panico in tantissimi utenti, delusi dal fatto di non poter usufruire del servizio di streaming online. Non è la prima volta che accade e, almeno in passato, la società ha risolto con relativa rapidità il problema.

Non sono ancora state rese note le cause del malfunzionamento, che sembra essere generalizzato e che, ormai, va avanti da quanti un'ora. La società non ha ancora fornito delucidazioni sulle possibili cause del disservizio. Questa volta il guasto sembra essere più serio rispetto al passato e, almeno parte degli utenti, ha deciso di prendere il momentaneo non funzionamento della piattaforma con filosofia. Qualcuno, inoltre, ha ricordato che esattamente un mese fa, il 4 ottobre, si verificò il più grande down dei social network dell'universo di Mark Zuckerberg, che rimasero offline per oltre 7 ore, fino a tarda serata.

" Posso sopportare Instagram down, il Facebook down, il Whatsapp down. Ma non il Netflix down. È arrivata l'apocalisse, aiuto ", ha scritto Daniseries, uno degli utenti di riferimento della "bolla" italiana dedicata alle serie tv. Sono tantissimi gli utenti che si sono riversati su Twitter per capire se fosse un problema del singolo utente e che, leggendo i commenti degli altri fruitori, si sono rasserenati nel vedere che esiste un guasto a monte.

Qualcuno ha deciso di utilizzare l'arma dell'ironia, supponendo che il Netflix down possa essere stato causato da Franca Leosini, un vero idolo per moltissimi utenti dei social, per fare i modo che più persone possibili oggi si sintonizzassero su Rai3 per vedere il suo nuovo programma. Ma nel frattempo che si attendono notizie dal colosso dello streaming, gli utenti hanno deciso di riversarsi in massa su Twitter per lamentarsi dell'assenza.