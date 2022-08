Perché la home di Facebook è piena di "sconosciuti"

Le segnalazioni degli utenti stanno diventando sempre più numerose: il feed di Facebook, ovvero l’elenco aggiornato delle storie visualizzate nella parte centrale della home page (stato, foto, video, link e “mi piace”), è completamente andato in tilt. Inizialmente sembrava che il fenomeno riguardasse casi isolati, ma con il trascorrere delle ore l’anomalia ha coinvolto sempre più iscritti alla piattaforma di Meta. Le home page continuano a mostrare post di utenti sconosciuti, commenti, link o immagini che si leggono su pagine di celebrità. Di solito si tratta di musicisti, attori, sportivi conosciuti in tutto il mondo.

È evidente che questa massiccia e incontrollata presenza di post sulle bacheche di Facebook sta avvenendo in conseguenza di un errore tecnico a cui, sicuramente, Meta sta cercando di porre rimedio. Per il momento non si conoscono le cause del disagio e non si sa se il problema riguarda solamente il territorio italiano o coinvolge le home page degli utenti di tutto il mondo. Intanto anche su Downdetector, la piattaforma online che fornisce agli utenti informazioni in tempo reale sullo stato di vari siti web e servizi, stanno arrivando copiose le segnalazioni dell’anomalia.

Oltre mille persone si sono lamentate dei problemi presentati da Facebook nelle ultime ore, ma non bisogna farsi prendere dal panico. Non c’è alcun motivo per perdere tempo a eliminare i like sulle pagine degli artisti famosi coinvolti, ma bisogna semplicemente pazientare in attesa che Meta riesca a risolvere il problema. I più maliziosi sono convinti che il disagio sia conseguente a una manovra commerciale di Facebook che, in questo modo, cerca di aumentare le interazioni tra gli utenti rendendo visibili post da pagine e account di base non seguiti dagli iscritti.

La situazione, in ogni caso, sembra essere in via di risoluzione, anche se le cause del bug restano ancora sconosciute, dato che Meta, per il momento, non ha fornito alcuna spiegazione. Adesso, la maggior parte delle pagine home mostrano nuovamente una timeline corretta e coerente.