I post Facebook sono spariti? Ecco spiegato il perché

Il news feed di Facebook è sempre più un mistero per molti utenti del social network. Tra tentativi di arginare le fake news, preferenze degli utenti e filtri più o meno trasparenti utilizzati dall'azienda di Mark Zuckerberg il risultato sembra somigliare alle volte a quello di un più o meno riuscito spettacolo di magia.

Ora la nebbia che circondava la scelta dei contenuti da penalizzare sembra essersi quantomeno parzialmente diradata. I vertici di Facebook hanno deciso di rendere note le tipologie di post, foto, video ecc. che verranno tendenzialmente nascosti dal news feed.

Facebook, i contenuti penalizzati

Attraverso una pagina dedicata, Facebook ha diffuso tre liste di contenuti che possono essere soggetti a penalizzazione, per un totale di 28 categorie di post. Lo scopo è quello di invogliare gli utenti a veicolare contenuti di alta qualità e tutelare la sicurezza della community.

Un primo elenco riguarda segnalazioni e feedback ricevuti direttamente dagli utenti. Si tratta di contenuto che, secondo Facebook, gli stessi iscritti vorrebbero veder sparire:

Ad farm (post con link a siti pieni di annunci pubblicitari e/o che ne forzano la ricarica a scopo meramente pubblicitario);

Link di clickbait (post con link fuorvianti, che attirano i click promettendo contenuti poi risultati differenti);

Commenti che probabilmente verranno segnalati o nascosti (commenti simili ad altri già rimossi o segnalati);

Engagement bait (post che chiedono in maniera diretta voti, interazioni o like, se non per fini di utilità pubblica);

Link a sospetti domini occultati (post con link a siti che nascondono il nome dominio per aggirare i controlli di Facebook);

Link a siti web che richiedono dati utente non necessari;

Esperienze di navigazione di scarsa qualità (link verso siti malfunzionanti o che reindirizzano verso altri siti);

Commenti di bassa qualità (commenti vuoti o molti lunghi del tipo copia e incolla);

Eventi di bassa qualità (mancanza di informazioni, comportamento scorretto degli organizzatori o informazioni contraddittorie);

Video di bassa qualità ("Dirette" risultate video preregistrati o con audio non dinamico);

Pagine ritenute spam;

Contenuti sensazionalistici sulla salute e post commerciali sulla salute.

Più strettamente legate all'incentivare i "creator" a veicolare contenuti di alta qualità sono le penalizzazioni del secondo blocco:

Domini con contenuti dall'originalità limitata;

Disinformazione sottoposta a fact-checking;

Condivisioni non autentiche;

Link a domini e pagine con "click-gap" elevato (siti il cui traffico da Facebook è sproporzionato rispetto a quello fuori Facebook);

Articoli con notizie privi di trasparenza sull'autore;

Post provenienti da editori di notizie complessivamente inaffidabili;

Post di pagine che aumentano in modo artificioso la distribuzione;

Post di persone che condividono contenuti in modo eccessivo all'interno dei Gruppi;

Articoli con notizie non originali.

Infine le penalizzazioni che riguarderanno i contenuti che minacciano in maniera diretta la sicurezza della community:

Contenuti al limite degli Standard della community;

Contenuti probabilmente in violazione dei nostri Standard della community;

Contenuti pubblicati da trasgressori recidivi delle nostre normative;

Link a pagina di destinazione con contenuti di natura sessuale e/o sconvolgenti;

Post di utenti che probabilmente hanno più account;

Post con una diffusione sospetta;

Segnalazioni non sicure in materia di suicidio.

Tuttavia non sono state rese pubbliche quelle che saranno le dinamiche o le tecniche di scelta, in base alle quali i contenuti verranno definiti "fuori legge". Diciamo che non è tutto chiaro, ma quantomeno è possibile iniziare a orientarsi meglio nel sempre mutevole universo social.