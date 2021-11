Spotify e la funzione che ti fa "cantare": come attivarla

Spotify ci riprova e offre ora ai suoi utenti i testi delle canzoni ascoltate. Dopo i primi tentativi risalenti al 2016, l'app di musica è certa di avere tra le mani la versione definitiva della funzione "karaoke". Tanto che dopo la prima fase di test in alcuni paesi ora la novità arriva a tutti, nessuno escluso.

Sarà possibile accedere ai testi grazie alla partnership con MusiXmatch. Saranno oltre 8 milioni le lyrics a disposizione degli utenti, assicura Spotify. Non solo, grazie ad alcuni pulsanti social sarà possibile condividere la maggior parte dei testi anche sulle principali piattaforme social.

Nessuna limitazione per quanto riguarda i paesi in cui il servizio sarà attivo, ma nemmeno per ciò che concerne l'app utilizzata. Spotify sottolinea che sarà possibile attivare il servizio da app per smartphone (sia iOS che Android), su smart tv, tramite app sudesktop o anche su console per videogame.

Abbiamo parlato di "effetto karaoke" perché la lettura dei testi sarà possibile solo durante l'esecuzione delle canzoni, peraltro le parole saranno sincronizzate alla musica. Altro aspetto importante da sottolineare è che il servizio sarà a disposizione gratuitamente sia degli utenti Free che di quelli Premium.

Come attivare i testi su Spotify

A seconda del supporto utilizzato per l'ascolto dei brani su Spotify occorrerà attivare il servizio seguendo una specifica procedura. Vediamo come attivarlo sui principali canali di utilizzo (smartphone, desktop e tv).

App Spotify per smartphone

Cliccare su "Ora in riproduzione" mentre si ascolta un brano;

Scorrere col dito dal fondo dello schermo verso l'alto (swipe up) e il gioco è fatto;

Per condividere sui social cliccare sul pulsante "Condividi".

Desktop

Ancora più semplice la procedura su desktop. Durante l'esecuzione del brano cliccare sull'icona del microfono e i testi compariranno immediatamente.

Spotify su smart tv

Visualizzare sulla propria smart tv la schermata "Ora in riproduzione" e cliccare sul pulsante "Testi" nell'angolo a destra. Semplice e veloce, i testi compariranno nella schermata "Ora in riproduzione".