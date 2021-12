Temi gli spioni? Ora WhatsApp ti nasconde

La privacy è sempre più un aspetto fondamentale per quanto riguarda la navigazione online. Non fanno eccezione i servizi di messaggistica istantanea, seppure decisamente evoluti, come WhatsApp. Tanto che l'app controllata da Meta ha deciso di mettere in pratica degli aggiornamenti anti "spioni".

Uno dei punti principali annunciati dall'app è quello di nascondere, come impostazione di base, la vista dell'ultimo accesso online. Una modifica che punterà a ridurre i dati a disposizione delle app di terze parti e degli sconosciuti. In sostanza, di coloro che non figurano all'interno della propria lista dei contatti.

Un dato apparentemente poco utile, ma dal quale possono essere ricavate ad esempio le informazioni relative all'utilizzo dell'applicazione da parte dell'utente. Utenti particolarmente insistenti o ansiosi potrebbero utilizzare il dato anche per sollecitare una risposta, risultando particolarmente fastidiosi.

WhatsApp, impostazioni utili per la privacy

La modifica più rilevante è il cambio di impostazione iniziale, considerato che finora la visione del dato relativo all'ultimo accesso online era consentita a tutti di default. Ora invece sono disponibili diverse opzioni, che prevedono la visione ai soli contatti presenti nella propria rubrica o persino a nessun utente in maniera assoluta.

Ancora un po' di pazienza invece per la possibilità di impostare in maniera più specifica tali condizioni. Come annunciato lo scorso mese WhatsApp ha intenzione di utilizzare per nascondere l'ultimo accesso online, come già fatto per lo Stato, l'opzione "Tutti i contatti eccetto...". In questo modo sarà possibile creare una sorta di "lista nera", così da tutelare la privacy in maniera più articolata ed efficace.

Atteso nelle prossime settimane anche il cambiamento che interesserà i gruppi di chat su WhatsApp. Sarà possibile nel prossimo futuro creare delle stanze interne ai gruppi, limitate a soltanto agli utenti invitati. Questo contribuirà a ridurre il numero di chat aperte, rendendo meno arduo scorrere la lista delle conversazioni per trovare quella desiderata.