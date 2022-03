TikTok, video dureranno fino a 10 minuti

TikTok non si ferma e allunga ancora la durata dei video. Dopo essere passati negli ultimi anni da 15 a 60 secondi, fino ad avere da luglio 2021 una lunghezza di 3 minuti, i contenuti dei tiktoker potranno arrivare d'ora in poi anche a 10 minuti. A confermarlo è la stessa piattaforma social.

Un deciso cambio di passo per i video, che si avviano verso formule di intrattenimento sempre più elaborate ed estese. L'annuncio della novità per gli utenti arriva dopo mesi di test e appare come un ulteriore rilancio nella ormai storica competizione con YouTube e Instagram, dove peraltro TikTok sembra in vantaggio.

In particolare, l'estensione della durata dei video è rivolta a quei creatori che realizzano contenuti di una certa struttura narrativa. Non sarà più necessario spezzare in più "puntate" i cooking show, gli spettacoli di comicità e perché no, anche i tutorial dedicati ai consigli di bellezza. Finora gli stessi TikToker erano stati costretti a rimandare gli utenti alla "parte 2" o anche 3 della clip, con il rischio di perdere per strada visualizzazioni e reazioni. Inoltre la stessa esperienza di intrattenimento risultava meno appagante.

" Siamo sempre alla ricerca di nuovi modi per dare valore alla nostra community e arricchire l'esperienza su TikTok. L'ultimo anno abbiamo introdotto video più lunghi " - ha dichiarato la piattaforma di streaming in una nota - " dando alla nostra community più tempo per creare e per essere intrattenuti su TikTok. Oggi siamo eccitati all'idea di lanciare la possibilità di caricare video che arrivano fino a 10 minuti, che speriamo aprire la porta a molte più possibilità creative per tutti i creatori di tutto il mondo ".

TikTok, quando arriverà il limite a 10 minuti

Come spesso accade in questi casi il rilascio dell'aggiornamento non avverrà contemporaneamente per tutti gli utenti del mondo. I primi passi sono già stati fatti e a breve, secondo i portavoce di TikTok, chiunque avrà accesso ai video da 10 minuti. Una volta disponibile basterà aggiornare l'app e caricare i propri contenuti.