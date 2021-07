"I tuoi dati sono a rischio", Google lancia l'allarme

Una falla in Google Chrome può mettere a rischio computer, smartphone e i dati personali degli utenti. L'allarme è stato lanciato dallo stesso colosso dell'informatica, che ha invitato i propri iscritti a non prendere sotto gamba la minaccia e ad agire in fretta.

Si tratta di una vulnerabilità che è stata scoperta, a detta di Google, dopo che la notizia di tale falla aveva già iniziato a circolare negli ambienti della criminalità informatica. Questo sta a significare che molti hacker potrebbero essere a conoscenza del problema, esponendo gli utenti a un numero potenzialmente elevato di attacchi.

A detta del colosso statunitense, la falla nella sicurezza di Chrome permetterebbe di eseguire del codice direttamente sul dispositivo utilizzato. Ciò si traduce nella possibilità di danneggiare i dispositivi, oltre che di ottenere facilmente le informazioni in essi contenute.

Una minaccia che riguarda un numero potenzialmente elevato di utenti, considerato che proprio Google Chrome è tra i browser più utilizzati. Soprattutto dagli smartphone che si basano sui sistemi operativi Android. Falla che ricorda da vicino quella già segnalata a febbraio, quando Chrome fu oggetto di un'altra vulnerabilità di particolare gravità.

Google invita ad aggiornare immediatamente Chrome

La risposta di Google alla minaccia informatica è già arrivata. Per tappare questa falla nella sicurezza di Chrome sarà sufficiente aggiornare il browser, ricevendo così la "cura" messa a punto da Big G. La sola disponibilità di tale aggiornamento non è sufficiente per molti utenti, avvisa la compagnia, ricordando come sia necessario agire direttamente affinché la minaccia venga sventata.

Tutti gli utenti che utilizzano Chrome resteranno esposti al rischio di attacco hacker finché non scaricheranno e installeranno l'ultimo aggiornamento disponibile. Sui dispositivi Android e iOS basterà recarsi su Play Store o App Store per aggiornare l'applicazione.

Su computer l'operazione sarà leggermente differente. Aprire Chrome e posizionarsi in alto a destra, dove dovrebbe comparire un'icona composta da tre puntini verticali. Cliccandovi comparirà una finestra nella quale si troverà la scritta "Aggiorna Google Chrome". Qualora questa scritta non dovesse comparire, vorrà dire che avete già aggiornato il browser all'ultima versione disponibile.