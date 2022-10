Vi ricordate di Apple iPod? Nasceva 21 anni fa, quanto vale oggi

È stato un must della nostra generazione ma i cambiamenti tecnologici che avanzano così in fretta non hanno sentimenti: e così, dopo un ventennio, dovremo dire addio all'iPod di Apple. La multinazionale con sede a Cupertino, in California, a maggio ha fatto sapere che continuerà a vendere il Touch fino a esaurimento scorte. " La musica è sempre stata parte del nostro core in Apple - ha affermato Greg Joswiak, Senior Vice President Worldwide Marketing di Apple - e portarla a centinaia di milioni di utenti nel modo in cui è stato con l'iPod ha avuto un impatto non solo sull'industria musicale: ha anche ridefinito il modo in cui la musica viene scoperta, ascoltata e condivisa ".

Quando è nato il primo iPod Apple

Con un comunicato stampa, la Apple ha fatto sapere che " lo spirito dell'iPod sopravvive " con l'integrazione dell' esperienza musicale su tutti gli altri prodotti, dall'iPhone all'Apple Watch fino all'HomePod mini ma anche su Mac, iPad e Apple TV grazie alla creazione di Apple Music. Lanciato sul mercato nell'ottobre 2001, grazie al suo design innovativo e accattivante aveva suscitato la curiosità di tantissimi appassionati. Di forma rettangolare e tascabile, presentava un lato di colore bianco e una struttura in acciaio lucido del peso complessivo di circa 200 grammi. La capacità massima del primo prodotto, l'iPod originale, era pari a mille brani e la sua batteria riusciva a durare fino a 10 ore. La sua esplosione è avvenuta negli anni successivi creando quella che è diventata famosa come "la generazione dell'iPod". Per gran parte degli anni 2000 milioni di viaggiatori in giro per il mondo avevano le onnipresenti cuffie collegate con il prodotto Apple.

Quanti modelli sono stati lanciati

Come detto, dopo l'originale la Apple ha prodotto l'iPod mini, introdotto il 20 febbraio 2004, che ha ridotto notevolmente il design del dispositivo del peso intorno ai 100 grammi. Si poteva scegliere tra varie colorazioni tra cui grigio, blu e verde.

iPod mini: design più piccolo a soli 3,6 once

Due anni e mezzo dopo è stata la volta dell'iPod nano (seconda generazione) introdotto il 25 settembre 2006: dal design sottile, presentava un display a colori brillante, veniva venduto in sei diverse colorazioni, la batteria riusciva a durare fino a 24 ore di durata della batteria e aveva la capacità di contenere il doppio dei brani iniziali, fino a duemila.

iPod nano (2a generazione), in sei differenti colorazioni

Il boom non si arresta e un anno dopo, il 5 settembre 2007, arriva iPod touch con la rivoluzionaria interfaccia Multi-Touch che decretato un nuovo successo grazie anche a un display widescreen da 3,5 pollici.

iPod touch con display widescreen da 3,5 pollici

Per cinque anni non cambierà nulla fino a quando arriva l'iPod nano di settima generazione introdotto il 12 settembre 2012: in quel momento era il più sottile mai creato con soli 5,4 mm e un display Multi-Touch da 2,5 pollici.

iPod nano (7a generazione), l'iPod più sottile fino a quel momento. Display Multi-Touch da 2,5 pollici

Tre anni dopo, il 15 luglio 2015, arriva anche l'iPod shuffle dal design elegante con una durata della batteria fino a 15 ore, due giga di spazio di archiviazione per centinaia di brani e un pulsante VoiceOver per ascoltare il titolo di un brano, il nome di una playlist o controllare lo stato della batteria.

iPod shuffle (4a generazione), durata della batteria fino a 15 ore, 2 GB di spazio di archiviazione per centinaia di brani

Qual è l'ultimo modello

L'ultimo modello prodotto dalla Apple è l'iPod Touch di settima generazione lanciato sul mercato il 28 maggio 2019: tra le caratteristiche tecniche spicca un chip "A10 Fusion" che consente esperienze di realtà aumentata e Group FaceTime oltre a 256 giga di spazio di archiviazione. Secondo i dati della società Loup Ventures impegnata nella ricerca tecnologica, da quando è stato introdotto il dispositivo nel 2001, la Apple ne avrebbe venduti circa 450 milioni.

L'ultimo modello di iPod creato, il touch di settima generazione

Quanto vale oggi un iPod Apple

Per i nostalgici, basta fare un giro in rete per scoprire se e come è possibile acquistarne uno. Se su Ebay e Amazon si trovano ancora a prezzi onesti (204 euro per un iPod nero, ricondizionato, da 60 giga), alcuni utenti hanno speso davvero un occhio della testa. Come riporta Money, infatti, un iPod Classic da 5 giga di prima generazione è stato venduto su eBay per 1.599 dollari, in pratica il 330% in più rispetto al prezzo originale. È andata ancora peggio a un collezionista dell’iPod Touch che, nello scorso mese di marzo, ha sborsato una cifra record pari a 6.524,07 dollari, il 2.081% rispetto al prezzo originale.