"Viola la privacy degli utenti": Tik Tok messa al bando negli Usa?

Via Tik Tok dagli store di Apple e Google? Stando alle ultime notizie che arrivano dagli Stati Uniti, questa possibilità non sarebbe poi così lontana. Brendan Carr, membro dei commissari della Commissione federale per le comunicazioni degli Stati Uniti, la Fcc, ha recentemente postato sulla propria pagina Twitter una lettera in cui invita i Ceo di Apple, Tim Cook, e di Alphabet, Sundar Pichai, a rimuovere dai loro app store il social network cinese.

Il commissario Brandon Carr è stato molto diretto, e nella missiva ha spiegato che se l'applicazione non verrà rimossa dagli store entro la data dell'8 luglio, allora entrambe le compagnie dovranno risponderne con osservazioni pubbliche.

Ma quali sono le ragioni alla base della richiesta di Carr? A Tik Tok viene imputata la raccolta di una vasta quantità di dati personali e sensibili. In particolare, Brendan Carr fa riferimento a un report pubblicato dal sito di notizie Buzzfeed, in cui viene spiegato come la società cinese in possesso di Tik Tok, la ByteDance, faccia uso della piattaforma di video per raccogliere un'enormità di dati, rendendola, di fatto, uno strumento di sorveglianza.

Non solo. Secondo l'articolo di Buzzfeed, ByteDance avrebbe ottenuto numerosi dati di utenti statunitensi nel periodo di tempo che intercorre da settembre 2021 a gennaio 2022. Soltanto di recente, 17 giugno, la società di Tik Tok ha fatto sapere che i dati degli utenti statunitensi verranno spostati dai suoi data center ai server cloud di Oracle, compagnia degli Stati Uniti d'America.

Non si tratta, in ogni caso, della prima volta che il social cinese rischia il bando. Già nel 2019 negli Usa era partita un'inchiesta nei suoi confronti da parte del Comitato per gli Investimenti Esteri sul pericolo per la sicurezza nazionale degli Usa. Nel 2020, l'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump aveva preso in considerazione una totale messa al bando. In India, ad esempio, Tik Tok è stata eliminata dal 2020, come anche altre app cinesi quali WeChat, sempre per problemi collegati alla privacy dei cittadini e alla sicurezza della nazione.