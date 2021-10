Vuoi il MacBook Pro più performante? Costa come un'utilitaria

Che sia per gli iPhone, per gli iMac o per i MacBook, Apple ha da tempo abituato i suoi utenti a prezzi importanti. La qualità ovviamente si paga e nei dispositivi della Mela morsicata questo fattore di certo non manca. Stavolta però qualche dubbio sul fatto che si possa aver esagerato può apparire lecito.

I nuovi MacBook Pro sono stati presentati ieri durante l'atteso evento Apple autunnale. Sono state svelate diverse ghiotte novità per gli utenti, come i nuovi schermi mini-LED e il supercaricabatterie da 140 watt (il più performante di sempre, almeno finora). Tra le molte note liete anche una doccia fredda inattesa: per avere il laptop più performante occorrerà spendere poco meno di 7.000 euro.

Per la precisione 6.939 euro, per portarsi a casa il MacBook Pro con la Ram maggiore, la più alta disponibilità di archiviazione e il display più largo tra quelli disponibili (quello da 16"). C'è da riconoscere che si tratta di numeri da capogiro anche lato prestazioni, con un hardware rispettivamente da 64 Gb di Ram e da ben 8 Tb di storage. Senza contare il nuovo processore M1 Max.

MacBook a peso d'oro, questione di memoria?

Malgrado questo però viene da chiedersi: può un computer portatile costare quanto un'auto di piccola cilindrata? Soprattutto se guardiamo alla divisione delle spese. Di questi quasi 7.000 euro, ben 2.530 sono richiesti per portare la memoria di archiviazione da 1 TB ai sopracitati 8 TB. Un bel salto, non c'è che dire, ma varrà la proverbiale candela?

Quanto occorre invece per l'acquisto di un MacBook Pro 16" in versione "base"? Questa la configurazione base:

Chip Apple M1 Pro con CPU 10‑core, GPU 16‑core, Neural Engine 16‑core;

16GB di memoria unificata;

Unità SSD da 512GB;

Display Liquid Retina XDR da 16";

Tre porte Thunderbolt 4, porta HDMI, slot SDXC card, porta MagSafe 3;

Alimentatore USB‑C da 140W;

Magic Keyboard retroilluminata con Touch ID - Italiano.

In questo caso si porta a casa con 2.849 euro, al netto di eventuali (al momento improbabili) promozioni. Se poi si è disposti a cedere anche sul display e accontentarsi di un 14", allora si scende fino a 2.349 euro. Non oltre, anche se in questo caso il prezzo è quantomeno inferiore al prezzo di un'utilitaria appena uscita dal concessionario.