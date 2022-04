WhatsApp si fa "social": cosa cambia per gli utenti

Dopo aver rappresentato per anni il sistema di messaggistica online per antonomasia, anche WhatsApp si prepara al "grande passo". Come annunciato in questi giorni da Mark Zuckerberg anche la popolare app si appresta a diventare un social network a tutti gli effetti.

La novità arriverà con l'introduzione della funzione Community, che rappresenterà un potente aggregatore per interessi. Ogni "comunità" corrisponderà a uno specifico tema e sarà possibile riunire al suo interno tutti coloro che partecipano ai vari gruppi a cui l'utente è iscritto.

Con pochi messaggi si potrà arrivare a un gran numero di utenti, senza necessità di creare ulteriori gruppi. " Con il lancio di oggi, ci siamo spinti oltre permettendo alle persone di comunicare non solo con gli amici e con i contatti più stretti, ma anche con tutte le diverse community che fanno parte della loro vita – ha dichiarato Mark Zuckerberg in un post pubblicato su Facebook. " Costruiremo funzioni di messaggistica comunitaria anche per Messenger, Facebook e Instagram ".

Come funzioneranno le "Community" WhatsApp

Ciascuna Community avrà uno o più amministratori a gestirla. E soltanto loro potranno inviare messaggi diretti ai partecipanti. Questo per evitare che l'utilizzo di questa nuova funzione possa sfociare in comunicazioni "inutili" o troppo numerose.

Ad esempio potranno essere riuniti sotto la stessa comunità i vari gruppi WhatsApp relativi alle classi di una scuola, veicolando così le comunicazioni a tutti gli interessati nello stesso momento. Lo stesso varrà anche per i circoli e le attività sportive, ma anche per le aziende. Queste potranno creare la propria Community e aggiornare i propri follower un po' come accade in una bacheca Facebook.

Zuckerberg ha voluto inoltre rassicurare gli utenti WhatsApp in merito alla questione privacy. La crittografia end-to-end e le diverse funzioni riguardanti la sicurezza saranno disponibili fin da subito.