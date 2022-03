WhatsApp lancia le reazioni ai messaggi: come usarle

Dopo tanti annunci, sono finalmente arrivate le reazioni ai messaggi anche per gli utenti WhatsApp. Gli utilizzatori del servizio di messaggistica istantena potranno quindi esprimere il proprio gradimento o alcune sensazioni in particolare, senza necessità di inviare un messaggio al proprio contatto.

Come però accade ormai di norma, l'arrivo della nuova funzione non sarà subito disponibile per tutti. Malgrado ciò, questo primo passo servirà quantomeno per capire in che modo funzionerà il nuovo sistema.

Analogamente a quanto già previsto per alcuni social, come ad esempio Facebook, anche per WhatsApp sarà sufficiente premere su un messaggio per aprire un mini-pannello, composto da una serie di icone. Gli utenti potranno rispondere con varie emoji, pronte a rappresentare diversi stati d'animo: approvazione, sorpresa, delusione, amore e via dicendo.p

Similmente a quanto accade con Instagram, una volta che la reazione sarà stata inviata, comparirà in basso a destra rispetto al messaggio.

Reazioni ai messaggi su WhatsApp, chi può iniziare da subito

In base a quanto riportato da WABetaInfo, WhatsApp ha iniziato a rilasciare la nuova funzione soltanto agli utenti Android che hanno scaricato la versione beta (versione 2.22.8.3). Solo in una fase successiva la nuova funzione sarà disponibile per tutti gli altri, dispositivi iOS (Apple) compresi.

Malgrado la possibilità di inserire le reazioni ai messaggi WhatsApp sia stata inizialmente concessa soltanto agli utenti beta che utilizzano un dispositivo Android, diverso sarà il discorso per chi riceve la "reaction". In questo caso sarà possibile accorgersi di aver ricevuto la reazione, anche se non si rientra nel gruppo di coloro che già possono sfruttare la funzione.

Non ci sono ancora previsioni specifiche in merito a quando l'accesso alle reazioni sarà per tutti, ma è probabile che non ci sarà ancora molto da attendere. Secondo il portale, l'arrivo della funzionalità anche per gli altri dispositivi è previsto al più tardi nelle prossime settimane.