Xiaomi Mi Watch arriva in Italia: le caratteristiche dello smartwatch

Presentato a fine settembre, Xiaomi Mi Watch sta per arrivare anche in Italia: sarà possibile acquistarlo nel nostro paese a partire da venerdì 15 gennaio 2021. È stato il primo smartwatch annunciato dal produttore, realizzato sulla base del successo ottenuto dal marchio con la linea di bracciali intelligenti Mi Smart Band che ha visto gli ultimi modelli diventare immediatamente best seller e scalare le classifiche di vendita.

Xiaomi Mi Watch: design, specifiche e caratteristiche

Il display circolare di Mi Watch, con diagonale da 1,39 pollici e pannello AMOLED, lo rende più simile a un orologio tradizionale rispetto a quanto ad esempio avviene con Apple Watch o con altri dispositivi dotati di schermo quadrato o rettangolare. La risoluzione si attesta a 454x454 pixel (326 ppi), più che sufficiente per visualizzare informazioni e contenuti al polso con una buona definizione. Complessivamente le dimensioni sono 45,9x53,4x11,8 mm, cinturino escluso, mentre il peso è di 32 grammi. La cassa è in poliammide rinforzata con fibra di vetro, il cinturino in silicone.

L'orologio è waterproof: resiste in acqua fino a 5 ATM ovvero fino a 50 metri di profondità. Può dunque essere indossato senza preoccupazioni durante il nuoto o sotto la doccia, ma il produttore ne sconsiglia l'utilizzo in ambienti con condizioni particolari come la sauna o quando ci si cimenta nelle immersioni.

Il sistema operativo proprietario curato direttamente da Xiaomi mette a disposizione una serie di funzionalità preinstallate e oltre 100 watchface ovvero i quadranti selezionabili per conferire allo smartwatch un look personalizzato e sempre diverso. Pur non trattandosi di Wear OS la compatibilità è garantita con tutti gli smartphone Android e iOS in circolazione, almeno con quelli degli ultimi anni (servono Android 5.0 o iOS 10).

La comunicazione con i telefoni, ma anche con gli auricolari wireless, avviene attraverso Bluetooth 5.0. Restando in tema di moduli e sensori, Mi Watch integra il GPS (nonché i sistemi GLONASS, Galileo e BDS) per la geolocalizzazione, cardiofrequenzimetro PPG per la misura del battito cardiaco, accelerometro, giroscopio, sensore geomagnetico, di luce ambientale e barometro.

Presente inoltre una batteria da 420 mAh che secondo Xiaomi assicura un'autonomia fino a 16 giorni. La ricarica avviene tramite il dock magnetico incluso nella confezione. Ovviamente la durata si riduce in modo importante attivando funzionalità quali il GPS o il monitoraggio dell'attività sportiva. A tal proposito, sono in totale 117 le modalità di allenamento supportate dall'algoritmo Firstbeat con monitoraggio di parametri come la distanza coperta durante il movimento e le calorie bruciate. Tutte le statistiche possono essere consultate anche nell'applicazione dedicata su smartphone.

Xiaomi Mi Watch: le funzionalità per la salute

Non mancano poi funzionalità dedicate in modo specifico alla salute. Tra queste la misurazione continua del battito cardiaco che mediante l'analisi dei dati permette di eseguire una valutazione in merito alla qualità del sonno e del livello di stress, nonché di quella che Xiaomi definisce "body energy", l'energia del corpo.

Rileva inoltre la saturazione di ossigeno (SpO2). A tal proposito, sul sito ufficiale si legge che "il test dell'ossigeno nel sangue è particolarmente importante per gli anziani, le persone obese e per chi lavora sotto pressione, una valutazione puntuale può fornire un quadro migliore delle condizioni fisiche" , pur sottolineando che non si tratta di un dispositivo medico e che non si può sostituire al consulto di uno specialista in caso di problemi. Ancora, se Mi Watch rileva un livello di stress eccessivo consiglia di dedicare qualche minuto a esercizi di respirazioni guidati.

Xiaomi Mi Watch: il prezzo di lancio

In occasione del lancio come già detto fissato per il 15 gennaio 2021, Xiaomi proporrà l'orologio in sconto al prezzo di 99,99 euro, ma solo per 24 ore. Scaduta la promozione la spesa salirà a 129,99 euro. Agli interessati si consiglia dunque di non perdere tempo e connettersi non appena possibile allo store ufficiale considerando che le unità disponibili per l'offerta sono limitate.

Come si può osservare nell'immagine qui sopra sono tre le colorazioni disponibili: Beige, Navy Blue e Black.

Xiaomi Mi Watch Lite: l'alternativa più economica

Il dispositivo non va confuso con Mi Watch Lite che potremmo definire il suo "fratello minore", caratterizzato da un design differente e con meno caratteristiche rispetto a quanto offre Mi Watch.

La variante Lite è anche più economica: si trova in vendita sulle pagine dello store ufficiale a 69,99 euro, ma cercando bene tra i cataloghi già lo si può trovare in sconto altrove.