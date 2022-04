Zuckerberg ha un "perfido" soprannome: ecco come lo chiamano

Lavorare per Mark Zuckerberg è il sogno di tanti ma per chi ci lavora non sembra sia proprio una passeggiata. Il ceo di Meta, l'azienda che gestisce, tra le altre, Facebook e Instagram, è noto per essere un perfezionista attento a ogni dettaglio, caratteristica che gli ha permesso di diventare uno degli uomini più ricchi e potenti della Terra. Nonostante Zuckerberg sia un miliardario a capo di una delle aziende con maggior valore in Borsa, pare che non rinunci comunque ad avere un contatto diretto con i suoi collaboratori del quartier generale Meta dove trascorre la maggior parte del suo tempo. Ed è proprio grazie, o a causa, di questo rapporto con loro che è nato uno dei soprannomi, forse più perfidi, che siano mai stati assegnati a Zuckerberg.

È stato lo stesso ex enfant prodige della tecnologia a rivelarlo nel corso di un'intervista rilasciata durante il Tim Ferriss Show. Mark Zuckerberg ha svelato che tra i suoi dipendenti viene spesso paragonato all'Occhio di Sauron, uno dei super cattivi dell'universo immaginario creato dallo scrittore inglese J. R. R. Tolkien. È uno dei principali personaggi antagonisti de Il signore degli anelli ma viene menzionato anche ne Lo hobbit. L'occhio di Sauron è " un simbolo adottato dal Signore oscuro nella Terza era " e, stando agli studi e approfondimenti condotti da alcuni appassionati di Tolkien, " era usato come simbolo sulle armature e sui vessilli di Mordor, rappresentando la quasi onnipotenza di Sauron ". Certo, a nessun farebbe piacere essere paragonati a uno dei grandi cattivi della letteratura fantascientifica classica, ma Zuckerberg non sembra essere particolarmente dispiaciuto per questo soprannome, anzi.