Il tempo incontra il volo dei fenicotteri sul mare cristallino

Tutto parte da un colore e dal desiderio di essere unici o, quanto meno, diversi. Si tratta di un caposaldo della filosofia creativa di Tudor, che in quanto a cromie, lo scorso anno si era già distinta con il Black Bay Chrono Pink. All'inizio di quest'anno, la Maison ha voluto immergersi nelle atmosfere soleggiate di South Beach, in Florida, che, oltre a richiamare esclusività e luxury style, non può non far riferimento alla caratteristica sfumatura turchese delle acque tropicali che bagnano quelle coste, frequentate ed amate dai fenicotteri. Quella tonalità, Tudor l'ha definita e classificata come «Flamingo Blue», una prima assoluta per la Casa, e non solo. E l'ha voluta adattare nuovamente sul quadrante del Black Bay Chrono,, modello che s'ispira chiaramente al suo primo cronografo Oysterdate del 1970, ma anche alla tradizione dei subacquei professionali, avviata a partire dal 1954. Proprio a tal proposito, nel Black Bay Chrono «Flamingo Blue», in acciaio da 41 mm, l'impermeabilità fino a 200 metri, è assicurata da corona sovradimensionata, pulsanti e fondello serrati a vite, in un contesto satinato con sfacci lucidi; la lunetta fissa in acciaio è completata da un disco in alluminio anodizzato nero con incisa la scala tachimetrica. Un imprinting sportivo ripreso sul quadrante, in cui il Flamingo Blue contrasta con il nero mat dei contatori orizzontali e concavi (minuti crono su 45 unità al 3 e piccoli secondi al 9); immancabili, poi gl'indici circolari applicati percorsi dalle iconiche lancette «Snowflake» identificano i diver di Tudor dal 1969 -, il tutto rivestito con SuperLuminova Grade A. Completa la grafica del quadrante il datario al 6, come nella prima generazione dei crono Tudor. L'anima di questo modello è il calibro automatico di manifattura MT5813, con rotore in tungsteno monoblocco e satinato e ponti e platina prevalentemente sabbiati.

I bilanciere a regolazione inerziale prevede una spirale in silicio e spicca il dispositivo antiurto sulla ruota di scappamento; riguardo la cronografia, lo smistamento avviene via ruota a colonne con innesto verticale e la sua efficacia è confermata da una riserva di carica di 70 ore. L'orologio è certificato Cronometro dal COSC, ma le sue prestazioni sono superiori, poiché testate, a movimento assemblato, in un range di precisione di -2/+4 secondi al giorno.