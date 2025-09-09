"Tendenza clown". Circo contemporaneo con tutti i pagliacci che non ti aspetti

"Il clown è un artista, dirà sempre qualcosa di nuovo". A sostenerlo è Luisa Cuttini, dal 2025 direttrice artistica e organizzatrice del Circuito Claps, Circuito Multidisciplinare Regionale, per il quale cura la programmazione e lo sviluppo progettuale. Il Circuito Lombardia Arti Pluridisciplinari (Claps) è un "soggetto di rilevanza culturale regionale" riconosciuto e sostenuto da Regione Lombardia, e dal MiBACT (Ministero dei Beni e Attività Culturali e del Turismo). L'ente vanta un'esperienza ventennale nella distribuzione, organizzazione e promozione di teatro, danza e circo contemporaneo. Già, anche nel circo.
E così ecco che dal 17 al 20 settembre al Teatro Franco Parenti e Cascinet, lo spazio agricolo e didattico in via Cavriana 38, da Porta Romana all'Ortica, si aspettano 10 compagnie di circo contemporaneo per mostrare che il clown è un artista dalle mille sfaccettature, e che usa i suoi linguaggi per far emergere un messaggio. "Noi come Festival abbiamo avuto il primo obiettivo di rompere gli stereotipi nei confronti di questa figura, e penso che in qualche modo ci siamo anche riusciti- continua la Cuttini-. Adesso le persone sanno benissimo che un artista circense spesso è anche un musicista di altissimi livelli, un acrobata, un comico. E un grande attore: il clown è un artista completo". Quindi non sono solo gag comiche: "Un'altra grande caratteristica di un clown oggi è di trovare un piano comune con il suo pubblico, entra in sintonia con le diversità. È il messaggero più forte per riflettere su ciò che sta succedendo non solo da noi ma direi a livello umano in giro per il mondo". E così l'VIII edizione prevede, in 4 giorni di programmazione, 16 spettacoli da 10 compagnie di 6 diversi Paesi per un totale di 20 performer di cui 7 clownesse. 3 prime nazionali e 3 prime regionali, oltre ad un workshop per professionisti. "Siamo a Milano perché a livello di spettacolo dal vivo è la finestra più importante che abbiamo in Italia e perché Milano ha una storia nei confronti della figura del clown enorme: Dario Fo, Sandra Mondaini, Inka".
Molteplicità, quindi, e senso del presente: come dimostra "B.o.b.a.s." di Cia Jimena Cavalletti (spagnola), che torna a far ridere sulla morte il 17 settembre alle 19 a CasciNet, in apertura del Festival: si mettono in scena gli imprevisti di un umile gruppo musicale che organizza cerimonie di sepoltura: tre clownesse musiciste cercano in tutti i modi di colmare un'attesa disastrosa. Prima regionale. "La morte è spesso presente -dice ancora la Cuttini-, come del resto lo è nella vita". La maggior parte delle compagnie è europea, "il fulcro del nuovo circo è l'Europa".
L'Italia è presente nella proposta in prima nazionale dell'autrice e danzatrice Silvia Gribaudi, che porta la sua idea di danza, inclusiva, accessibile, divertente e intelligente: "Striptease" (20 settembre, ore 19.45) rende il performer Claudio Cremonesi protagonista di un inedito spogliarello nel quale al centro dell'attenzione non sta il corpo, ma il talento di un formidabile giocoliere over55.Silvia Gribaudi è sul palco in prima persona nel suo "A corpo libero" (20 settembre, ore 19.30), che ironizza sulla condizione femminile a partire dalla gioiosa fluidità delle linee del suo corpo. Un inno alla libertà e all'accettazione del sé.