Anche il doppio femminile è in finale al Roland Garros: l'impresa di Errani e Paolini

Il Roland Garros regala un'altra enorme soddisfazione al tennis italiano, che riesce a centrare un'altra prestigiosissima finale: anche Sara Errani e Jasmine Paolini si giocheranno infatti il titolo nel prestigioso torneo dello Slam parigino dopo un'incredibile rimonta in semifinale.

La tennista toscana, che domani alle ore 15.00 dovrà vedersela nel singolare femminile con la numero uno del seeding e tre volte regina di Parigi Iga Swiatek, disputerà quindi un'altra finale anche in doppio, giocandosi così la possibilità di sollevare al cielo ben due trofei. Errani e Paolini raggiungono i colleghi del doppio maschile Simone Bolelli e Andrea Vavassori, i quali, sempre domani pomeriggio, affronteranno l'ultimo capitolo di un incredibile torneo che li ha visti grandi protagonisti: i loro avversari saranno il croato Mate Pavic e il salvadoregno Marcelo Arévalo González.

Per Sara Errani potrebbe realizzarsi i sogno di vincere all'età di 37 anni il suo sesto titolo del Grande Slam, dopo i cinque conquistati in coppia con Roberta Vinci: le due tenniste italiane trionfarono infatti due volte agli Australian Open (edizioni 2013 e 2014), una volta al Roland Garros (2012), una volta a Wimbledon (2014) e una volta agli Us Open (2012). Tra l'altro proprio Sara Errani nel 2012 fu in grado, esattamente come accaduto quest'anno a Jasmine Paolini, di raggiungere l'atto finale a Parigi sia in singolare che in doppio: nel primo caso uscì sconfitta per mano di Maria Sharapova, nel secondo trionfò al fianco di Roberta Vinco contro la coppia formata da Marija Kirilenko e Nadia Petrova.

Per Jasmine si tratterebbe invece del primo successo in un torneo dello Slam, dopo la grande vittoria ottenuta sulla terra rossa del Foro Italico nel prestigioso Wta 1000 di Roma sempre accanto a Sara Errani: in caso di vittoria a Parigi le tenniste italiane volerebbero in vetta alla Race.

Per Errani e Paolini la semifinale di oggi pomeriggio è stata particolarmente difficile, a causa soprattutto dell'inizio in salita. Il primo set si è concluso abbastanza rapidamente col risultato di 1-6 in favore delle due avversarie Marta Kostyuk e Gabriela Ruse, brave ad approfittare della confusione iniziale delle azzurre, le quali comunque riescono a restare centrate e a non disunirsi. Nel secondo set le italiane conquistano un importante break in apertura, perso purtroppo in un duro quanto lunghissimo quarto game.

Il break decisivo al nono gioco (5-4), poi le azzurre chiudono in 56 minuti tenendo a zero il servizio di Jasmine. Nel terzo set le tenniste italiane salgono in cattedra e vincono un match davvero arduo della durata di oltre 2 ore: domenica l'atto conclusivo di un torneo a dir poco meraviglioso.