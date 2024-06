Roland Garros, Bolelli e Vavassori strepitosi: raggiunta la finale a Parigi

Ascolta ora 00:00 00:00

Il Roland Garros 2024 non smette di regalare gioie ed emozioni tutte a tinte azzurre: Simone Bolelli e Andrea Vavassori (teste di serie numero 11) approdano in finale allo Slam sulla terra rossa dopo una straordinaria prova contro i numeri due del tabellone parigino, l'indiano Rohan Bopanna e l'australiano Matthew Ebden, sconfiti in tre set con il punteggio di 7-5 2-6 6-2 dopo un'ora e 55 minuti di gioco. Il duo azzurro vendica la sconfitta subìta in finale agli Australian Open raggiungendo, tra l'altro, la seconda finalissima consecutiva in un torneo dello Slam.

Come è maturata la vittoria

Il 38enne di Bologna e il 29enne di Torino sono sempre più formidabili: al pronti-via, il primo set è iniziato con grosse difficoltà e gli avversari che credevano di averlo in pugno sul punteggio di 4-1. Trovando la "quadra" e concentrandosi di più, gli azzurri riescono egregiamente a risalire la corrente pareggiando i conti (5-5) e trovando il break decisivo per servire per il set: finisce così 7-5. Nel secondo set gli avversari, di altissimo livello, non ci stanno e soprattutto non ripetono gli errori del primo: due break decisivi, uno in apertura, che li conduce alla vittoria 6-2. Nel terzo e decisivo set Bolelli e Vavassori aumentano nuovamente il livello del loro gioco con Vavassori sugli scudi: inizialmente break con una strepitosa risposta e volèe del torinese, poi un'ottima gara anche sui turni di battuta. La gara gira defintiivamente quando riescono a strappare il break nel settimo game per scivolare felici verso il 6-2 e un nuovo appuntamento con la storia.

Il cammino del 2024

In questi primi sei mesi del 2024 Bolelli e Vavassori contano già il successo in Argentina, a Buenos Aires, oltre alla finalissima di Melbourne negli Australian Open e tre semifinali raggiunte a Rio de Janeiro, Indian Wells (Miami) e agli Internazionali di Roma del mese scorso. Sabato si giocheranno la finale contro i vincitori della sfida tra Granollers e Zeballos, già in semifinale, e una tra le due coppie che si sfideranno nell'altra semifinale: da un lato i fratelli Tsitsipas, dall'altro il duo composto da Arevalo e Pavic.

Nella storia del nostro sport è lain unoper il doppio italiano: nei cinque precedenti abbiamo registrato due vittorie grazie a Pietrangeli e Sirola proprio al Roland Garros nel 1959 e Bolelli in coppia con Fognini all'Australian Open del 2015.