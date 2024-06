Roland Garros, semifinale Paolini-Andreeva: DIRETTA

Ascolta ora 00:00 00:00

È la semifinale che non ti aspetti: da un lato la nostra Jasmine Paolini che in un 2024 strepitoso ha già infranto diversi record a iniziare dal Wta 1000 di Dubai vinto a febbraio, il titolo più importante della sua carriera, che le ha consentito di salire al posto numero 14 del ranking mondiale ma adesso è già tra le prime 10. Lo scorso mese è arrivato anche il trofeo agli Internazionali di Roma ma questa volta in doppio con l'amica Sara Errani, regine del Foro Italico. Un'altra impresa, adesso, l'ha compiuta nel singolare raggiungendo, per la prima volta in carriera, prima i quarti di finale e poi la semifinale in uno Slam. A contenderle la finalissima di Parigi un giovanissimo talento del tennis mondiale femminile che arriva dal regno del gelo, la Siberia: stiamo parlando della russa Mirra Andreeva (numero 38 del ranking), 17 anni appena, che ha battuto tutte le tenniste più quotate con la clamorosa vittoria contro Arina Sabalenka, numero due mondiale, ai quarti di finale.

La gara in diretta: 2° set

1° game, al servizio Andreeva: la russa va sul 40-15 e chiude con un gran rovescio sulla riga, 1-0.

Il primo set lo vince Paolini

9° game, Paolini serve per il set: non si fa intimorire e vince 6-3 in 41 minuti, 1-0!

8° game, la russa serve per rimanere nel set: si va sul 30-30, una risposta sbagliata da destra vale il 40-30 e il servizio poi rimanere alla Andreeva, 5-3.

7° game, Paolini gioca alla grande e sale 40-0, tre palle per il 5-2 ma la russa adotta le giuste contromisure e recupera tre punti, ancora una parità (40-40): ancora un punto, il quarto consecutivo, vale la palla break ma bravissima Jasmine con il dritto a spingere e annullare, 40-40 di nuovo. Poi il suo dritto, però, si infrange in rete e regala una nuova possibilità del 5-3 annullata da un'ottima smorzata. Ha avuto pazienza, coraggio e forza e Jasmine sale 5-2.

6° game, turno di battuta della russa: il livello del gioco si fa più alto, brava Andreeva a colpire con il dritto, peccato per un rovescio di Paolini fuori di un soffio a campo aperto, 40-15 ma poi è padrona dello scambio Jasmine che recupera e il punteggio va sul 40-40. Si riscatta con il servizio e accorcia, 4-2.

5° game, stavolta a subire è Paolini che sbaglia troppo e concede due palle break, 15-40: la prima viene annullata, anche la seconda grazie a un'ottima prima di servizio, parità. Un nuovo vantaggio per Andreeva ma il nastro salva l'azzurra che annulla il terzo break point, ancora parità. Jasmome è bravissima ad allungare ottenendo altri due punti, 4-1.

4° game, al servizio Andreeva: gli scambi sono combattuti, una risposta sulla riga di Jasmine vale il 30-40 e prima balla break della gara e c'è il break, il dritto della russa finisce in rete, 3-1.

3° game, Paolini è ancora un po' contratta, subisce lo 0-30 ma poi è brava a recuperare fino a portarsi 40-30 e chiudere il punto, 2-1.

2° game, alla battuta la Andreeva: un ottimo rovescio lungolinea vale il 40-15 per la russa, poi con uno schiaffo al volo di dritto conquista il punto, 1-1.

1° game,

al via la semifinale con la Paolini al servizio per prima: l'azzurra sale 40-15 e chiude, il primo punto è suo, 1-0.

Alle 17.05 le giocatrici sono arrivate sul campo Philippe Chatrier: tra pochi minuti avrà il via la gara.