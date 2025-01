Anna Kalinskaya si sente male in campo: come sta la fidanzata di Sinner

Ascolta ora 00:00 00:00

Non inizia di certo nel migliore dei modi il 2025 sportivo di Anna Kalinskaya, la tennista russa numero 14 del ranking Wta e fidanzata di Jannik Sinner. Nel torneo australiano di Adelaide, in Australia, è stata costretta a ritirarsi dalla gara contro la tennista svizzera Belinda Bencic, numero 421 del ranking mondiale, dopo aver accusato un malore in campo quando erano trascorsi 54 minuti dall'inizio del match.

L'intervento del medico

Come mostrano alcuni frame che stanno facendo il giro del web, la Kalinskaya non aveva iniziato la gara nel migliore dei modi nemmeno dal punto di vista del punteggio: perso il primo set per 6-2, la russa aveva già richiesto l'intervento di un fisioterapista ma tutto sembrava essersi risolto per il meglio. All'inizio del secondo set e sotto per 1-0, ecco che la situazione peggiora: la tennista si siede, ha probabilmente un capogiro e le viene misurata la pressione sanguigna dall'intervento del personale sanitario presente al torneo australiano. Non è stato rilevato nulla di preoccupante ma per evitare ulteriori rischi ha scelto il ritiro e la gara è stata vinta automaticamente dalla rientrante Bencic (si era fermata ad aprile 2024 per maternità).

Seems Anna Kalinskaya is not feeling well vs Belinda Bencic.



Doctor checking her vital organs (blood pressure)



Kalinskaya yet to win a point on return in 3 games.



Bencic serving at 5-2 up. https://t.co/cVjQJJIqBc pic.twitter.com/BNEXjWgh8o — edgeAI (@edgeAIapp) January 7, 2025

Prossime gare a rischio

In attesa di capire quali sono state le cause precise del malore che l'ha costretta al ritiro, la russa rischia di compromettere la partecipazione agli Australian Open che inizieranno domenica 12 gennaio, primo appuntamento Slam della nuova stagione. La Bencic, al termine dell'incontro, ha subito rivolto un pensiero alla tennista russa. " Auguro ad Anna tutto il meglio. Spero che sia pronta per gli Australian Open. Non è il modo in cui volevo vincere ma mi sentivo bene in campo. Voglio ringraziare tutti per il sostegno. Ho sentito gli applausi di tutti voi,quindi grazie".

Pochi giorni fa, la tennista russa ha partecipato a un altro torneo australiano, quello di Brisbane, in doppio con la collega e amica Priscilla Hon con la quale è riuscita a centrare la finale ma si sono dovute arrendere alle avversarie Babos-Melichar che hanno vinto il torneo con il punteggio finale di 6-1 7-5.

A vedere le sue prime performance è stato presente sugli spalti anche Jannik Sinner che ha iniziato la nuova stagione vincendo contro Alexei Popyrin la prima delle due gare esibizioni a scopo benefico: nella prossima sfiderà il tennista greco Stefanos Tsitsipas.