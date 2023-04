ATP Barcellona, Musetti si ferma in semifinale: vince Tsitsipas in 3 set

Si interrompe in semifinale il cammino di Lorenzo Musetti all'ATP 500 di Barcellona. Dopo il mancato derby contro Sinner, il tennista di Carrara cede a Stefanos Tsitsipas (n.5 del mondo), al quarto successo in altrettante sfide con l'azzurro, col punteggio di 6-4, 5-7, 6-3 in 2 ore e 29 minuti di gioco. Qualche piccolo rammarico per l’allievo di Simone Tartarini, ma alla fine ottiene l’ennesima conferma di come la crisi inizio di 2023 sia ormai un brutto ricordo.

Un match disputato alla pari da parte del carrarino, ma alla distanza ha prevalso la caratura superiore di Tsitsipas che giocherà la terza finale in carriera sulla terra rossa catalana contro il vincente della sfida tra il padrone di casa Carlos Alcaraz e l'inglese Daniel Evans. Oltre al best ranking eguagliato (da lunedì sarà nuovamente n. 18 al mondo), per Musetti sono arrivati ulteriori segnali positivi sul buon momento di forma, con un progresso di carattere e mentalità. Ottime indicazioni in vista del Masters 1000 di Madrid al via mercoledì.

2018

2021

2023 @steftsitsipas books his spot in the #BCNOpenBS title decider for a third time! pic.twitter.com/Gk82j19E1q — Tennis TV (@TennisTV) April 22, 2023

La partita

È Musetti il primo a spingere e a non mostrare timore reverenziale. Per il carrarino arrivano due break, nel terzo e nel settimo gioco, il primo è fantastico con un passante incrociato in recupero che sorprende Tsitsipas. Ma il greco, appena va sotto, alza il suo livello di gioco e recupera lo svantaggio senza particolari problemi. Si va avanti fino al decimo gioco, con Tsitsipas che lì inizia ad appesantire i suoi colpi da fondo: Musetti non tiene e arriva il break che significa primo set in archivio sul 6-4.

Tsitsi-CLASS into his 11th Clay Court Final@steftsitsipas wins 6-4 5-7 6-3 vs Musetti#BCNOpenBS pic.twitter.com/9uAPlZ8lLD — Tennis TV (@TennisTV) April 22, 2023

Il greco però continua a concedere, con qualche errore di troppo. Musetti ha il merito di restare sempre in partita, si procura tre palle break nel primo game: due annullate con il serve and volley, ma la terza, si concretizza con il passante vincente. Lorenzo conferma il margine fino al sesto game, quando subisce l'aggancio di Tsitsipas sul 3-3. Nel finale di seconda frazione Lorenzo dimostra di saper soffrire, salvando due palle break e anche un match point. Sul 6-5 sfrutta un black-out al servizio dell'avversario e porta il match al terzo set.

We’re going to a decider!



Musetti saves a MP and wins second set 7-5 pic.twitter.com/RMCjgHkJsY — Tennis TV (@TennisTV) April 22, 2023

La partita sembra essere girata a favore dell'azzurro, che in apertura si procura una palla break, con Tsitsipas bravo ad annullarla. Purtroppo però è solo un'illusione. Due nastri e un errore di dritto spingono in avanti il greco: uno brutto colpo per Musetti che, ancora in confusione, si ritrova sotto 4-0 in risposta. Gli viene incontro il greco, che gioca un turno di servizio un po' sciagurato e fa rientrare leggermente l'italiano. Ma dopo questo sbandamento, Tsitsipas rimane centrato e si porta a casa la sfida chiudendo il terzo set 6-3.