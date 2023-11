ATP Finals 2023: le date, dove si svolge e il montepremi. Tutto sul torneo più atteso di tennis

È tutto pronto per le Nitto ATP Finals 2023. Il gran finale della stagione maschile andrà in scena al Pala Alpitour dal 12 al 19 novembre. Gli otto migliori singolaristi in classifica, tra cui Jannik Sinner, si daranno battaglia per l'ultimo trofeo dell'anno. Oltre all'altoatesino ci saranno anche Djokovic, Alcaraz, Medvedev, Rublev, Tsitsipas, Zverev e Rune.

I favori del pronostico sono tutti per Novak Djokovic, campione in carica e vincitore di sei edizioni. Il campione serbo è reduce da una stagione incredibile: ha vinto 3 dei 4 Grand Slam, perdendo solo a Wimbledon in finale. Non vive un periodo particolarmente brillante invece Alcaraz, a secco di vittorie dall'accoppiata Queen's-Wimbledon. E Sinner? L'azzurro è uno dei più in forma (dopo le vittorie a Pechino e Vienna) ed avrà il sostegno del pubblico. Insomma ha tutto per sognare la vittoria finale.

I partecipanti

1. Novak Djokovic (Serbia)

2. Carlos Alcaraz (Spagna)

3. Daniil Medvedev (Russia)

4. Jannik Sinner (Italia)

5. Andrej Rublev (Russia)

6. Stefanos Tsitsipas (Grecia)

7. Alexander Zverev (Germania)

8. Holger Rune (Danimarca)

Il sorteggio

Giovedì alle 15 Sinner conoscerà gli avversari nel round robin. L'azzurro, n. 4 al mondo, sarà in seconda fascia ed è certo di non incontrare Medvedev nella fase a gironi. Sinner pescherà, invece, uno tra Djokovic e Alcaraz. In caso di passaggio turno, però, Jannik non incontrerebbe in semifinale il big inserito nel suo girone. Ma attenzione perché, visto l'altissimo livello, non mancano gli avversari temibili in terza (Rublev e Tsitsipas) e quarta (Zverev-Rune) fascia.

1. fascia: Djokovic-Alcaraz

2. fascia: Medvedev-Sinner

3. fascia: Rublev-Tsitsipas

4. fascia: Zverev-Rune

Dove si gioca

Il Pala Alpitour di Torino ha una capienza potenziale di 15 mila posti a sedere, è l'impianto indoor più grande d’Italia e punto di riferimento per l'organizzazione di eventi sportivi, concerti e spettacoli. Per le Nitto ATP Finals la configurazione standard dell’impianto prevede la presenza di circa 12.000 spettatori. Inaugurato nel 2005 alla vigilia dei Giochi Olimpici, l’impianto si caratterizza per l’estrema flessibilità di spazi, per l’eccezionale acustica e soprattutto per l’estetica ad alto impatto ideata da due archistar internazionali, Arata Isozaki e Pier Paolo Maggiora.

L’avveniristico edificio si presenta come un rigoroso parallelepipedo, un grande volume sospeso da terra lungo 183, largo 100 e alto 18 metri (sviluppati su quattro livelli di cui due interrati fino a 7,5 metri sotto terra), interamente rivestito in acciaio inox che poggia su un basamento vetrato alto cinque metri.

La formula

Le ATP Finals prevedono una fase a gironi, con otto giocatori divisi in due gironi da quattro. Tutti gli incontri di singolare si giocano al meglio dei tre set, con tiebreak in tutti i parziali, compresa la finale. Ogni giocatore affronta tutti gli altri rivali nel girone. I primi due classificati nei gironi (i due che collezionano più vittorie) si qualificano per le semifinali. Il primo nel Gruppo A affronta il secondo nel Gruppo B e viceversa. Se due giocatori chiudono con pari vittorie il girone (a parità di numero di partite giocate), la classifica viene determinata dal risultato dello scontro diretto.

Montepremi

Le Nitto ATP Finals assegneranno un montepremi record di 15 milioni di dollari per l'edizione 2023 in programma al Pala Alpitour di Torino nel 2023.

Se il vincitore di questa edizione dovesse completare il torneo imbattuto, con cinque vittorie in cinque partite, guadagnerà $4,801,500, un aumento rispetto alla scorsa stagione quando Novak Djokovic incassò $4,740,300. Quello rimane l'assegno più cospicuo di sempre per il vincitore di un torneo di tennis. Come nell'edizione 2022, tre partite varranno più di un milione di dollari. Con la semifinale si potranno guadagnare altri $1,1 millioni e la finale frutterà $2,201,000 in più al vincitore.

Punti negli ATP Rankings

Vittoria nel girone 200

Vittoria in semifinale 400

Vittoria in finale 500

Campione imbattuto 1500

Montepremi singolare

Riserva $152.500

Premio partecipazione $325.500*

Vittoria nel girone $390.000

Vittoria in semifinale $1.105.000

Vittoria in finale $2.201.000

Campione imbattuto $4.801.500

*Il premio partecipazione in singolare

1 match: $162.750

2 match: $244.125

3 match: $325.500

Calendario

Le Nitto ATP Finals 2023 si terranno da domenica 12 novembre a domenica 19 novembre. Le partite si giocheranno al Pala Alpitour di Torino. La competizione si concluderà con le semifinali sabato 18 e la finale domenica 19.

Domenica 12 novembre

Ore 12:00 Doppio Round Robin – Diretta tv su Sky Sport

Ore 14:00 Singolare Round Robin – Diretta tv su Sky Sport, differita SuperTennis

Ore 18:30 Doppio Round Robin – Diretta tv su Sky Sport

Ore 21:00 Singolare Round Robin – Diretta tv su Rai2, Sky Sport

Lunedì 13 novembre

Ore 12:00 Doppio Round Robin – Diretta tv su Sky Sport

Ore 14:00 Singolare Round Robin – Diretta tv su Rai2, Sky Sport

Ore 18:30 Doppio Round Robin – Diretta tv su Sky Sport

Ore 21:00 Singolare Round Robin – Diretta tv su Sky Sport, differita SuperTennis

Martedì 14 novembre

Ore 12:00 Doppio Round Robin – Diretta tv su Sky Sport

Ore 14:00 Singolare Round Robin – Diretta tv su Sky Sport, differita SuperTennis

Ore 18:30 Doppio Round Robin – Diretta tv su Sky Sport

Ore 21:00 Singolare Round Robin – Diretta tv su Rai2, Sky Sport

Mercoledì 15 novembre

Ore 12:00 Doppio Round Robin – Diretta tv su Sky Sport

Ore 14:00 Singolare Round Robin – Diretta tv su Rai2, Sky Sport

Ore 18:30 Doppio Round Robin – Diretta tv su Sky Sport

Ore 21:00 Singolare Round Robin – Diretta tv su Sky Sport, differita SuperTennis

Giovedì 16 novembre

Ore 12:00 Doppio Round Robin – Diretta tv su Sky Sport

Ore 14:00 Singolare Round Robin – Diretta tv su Sky Sport, differita SuperTennis

Ore 18:30 Doppio Round Robin – Diretta tv su Sky Sport

Ore 21:00 Singolare Round Robin – Diretta tv su Rai2, Sky Sport

Venerdì 17 novembre

Ore 12:00 Doppio Round Robin – Diretta tv su Sky Sport

Ore 14:00 Singolare Round Robin – Diretta tv su Rai2, Sky Sport

Ore 18:30 Doppio Round Robin – Diretta tv su Sky Sport

Ore 21:00 Singolare Round Robin – Diretta tv su Sky Sport, differita SuperTennis

Sabato 18 novembre

Ore 12:00 Doppio Semifinale – Diretta tv su Sky Sport

Ore 14:00 Singolare Semifinale – Diretta tv su Rai2, Sky Sport

Ore 18:30 Doppio Semifinale – Diretta tv su Sky Sport

Ore 21:00 Singolare Semifinale – Diretta tv su Sky Sport, differita SuperTennis

Domenica 19 novembre

Ore 14:30 Doppio Finale – Diretta tv su Sky Sport

Ore 17:00 Singolare Finale – Diretta tv su Rai2, Sky Sport, differita SuperTennis

Dove vedere le ATP Finals in tv

L'intero evento delle Nitto ATP Finals 2023 saranno trasmessi in diretta tv su Sky Sport. Un match al giorno, finale compresa, sarà visibile anche in chiaro su Rai 2 (e la stessa partita sarà presente anche su Rai Play). Diretta streaming su Sky Go e NOW. La squadra tennis di Sky seguirà l'evento tra Torino e Milano con una lunga marcia d'avvicinamento, tra interviste e approfondimenti. Risultati, aggiornamenti live, statistiche, approfondimenti e video anche sull'app di Sky Sport e sul sito internet skysport.it.