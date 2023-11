Atp Finals, Alcaraz batte Medvedev in due set: Sinner sfiderà il russo

Carlos Alcaraz vince la sfida contro il russo Daniil Medvedev con un doppio 6-4 e accede da primo in classifica nel girone rosso alle semifinali degli Atp Finals. Quel che più conta per l'Italia, però, è che Jannik Sinner sfiderà proprio il russo nella gara di domani in una delle sue semifinali del torneo. L'altra gara vedrà la sfida stellare tra i primi due del mondo visto che lo spagnolo sfiderà Novak Djokovic.

La gara

Il primo set comincia con il servizio del tennista russo che si porta avanti 1-0 ma lo spagnolo serve anch'esso molto bene e pareggia i conti, 1-1. Il terzo game inizia con Alcaraz subito in vantaggio 30-0 ma Medvedev tiene il punto sul servizio recuperando con ottime prime di servizio, 2-1. Intensità e qualità in un match che vede un super punto di Alcaraz che gli consente di portare a casa il punto, siamo 2-2. L'equilibrio fatica a spezzarsi anche se ogni quindici è combattutto, ognuno tiene il servizio e si va sul 3-2 per il russo. Il settimo game è quello della svolta con un super Alcaraz che strappa il break con punti impressionanti e tenendo a zero l'avversario, 4-3 e servizio a favore. Da 0-30, lo spagnolo recupera bene e sale 5-3: il russo accorcia (4-5) ma Alcaraz ottiene due set point sul 40-15 che sfrutta subito dopo un set pazzesco, 6-4 in 39 minuti.

Il secondo set iniza con il russo che se la cava tenendo l'avversario a 30, 1-0: lo spagnolo non perde il servizio e pareggia i conti e poi il russo è bravo ad annullare due palle break, 2-1. Si va avanti, per adesso, come nel primo set con i protagonisti che tengono il punto su battuta, 2-2. Da annotare una statistica importante: in questa stagione Alcaraz ha vinto 55 incontri dopo aver vinto il primo set, soltanto in cinque casi ha perso contro l'avversario di turno. Si scivola rapidamente sul 3-3 con il servizio per Medvedev che lo mantiene e si porta sul 4-3. Lo spagnolo è in grande forma e ottiene i consensi del pubblico del Pala Alpitour con colpi da campione e pareggia i conti, 4-4 ma gli equilibri si rompono al nono game con un doppio fallo fatale per il russo che perde il turno di servizio e adesso Alcaraz serve per il match. Non sbaglia, in maniera perfetta, e vince con un doppio 6-4 dopo un'ora e 19 minuti di gioco.

Le parole di Alcaraz