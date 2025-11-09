Atp Finals, Alcaraz inizia con una vittoria: De Minaur sconfitto in due set

La sofferenza dura soltanto il primo set ma poi Carlos Alcaraz, in scioltezza come ci ha abituato più volte, vince dominando l'avversario nel secondo set: il debutto dello spagnolo alle Atp Finals arriva con la vittoria 7-6, 6-2 contro Alex De Minaur in un'ora e 40 minuti di gioco.

La felicità di Carlos

" È un piacere giocare a Torino. Lotto per il trofeo e anche per il primo posto nel ranking. Sono contento per come ho giocato, non è facile giocare contro uno come De Minaur, ora penso alla prossima partita ", dichiara lo spagnolo al termine della gara. Alla domanda su come è arrivata la vittoria, ha spiegato che "n el primo set non ho sfruttato il doppio break e da lì è cambiato un po' tutto. Nel tie-break inizialmente ha giocato meglio De Minaur, ma io ho provato a restare concentrato su ogni punto e ho recuperato. Nel secondo set non c'è stato più il nervosismo. Sono felice di aver chiuso i due set ".

Così Alcaraz ha vinto in due set

Un primo set davvero in equilibrio fino al dodicesimo game quando si è reso necessario il tie-break ma con tante emozioni: prima svolta al quarto game con Alcaraz che strappa il servizio a De Minaur salendo 3-1 e allungando 4-1 sul proprio turno di battuta ma l'australiano non si perde d'animo nonostante fosse 0-40, recupera le tre palle break e accorcia 4-2. Passaggio a vuoto di Carlos che perde il turno di servizio, Alex torna sotto (4-3) e poi pareggia il punteggio nel successivo turno di servizio, 4-4. Entrambi i protagonisti vanno punto a punto fino all'inevitabile 6-6 che significa tie-break: anche in questo caso grande equilibrio, De Minaur è avanti 5-3 ma Carlos è straordinario a inanellare quattro punti consecutivi fino al 7-5 con cui vince il primo set.

Il secondo set è un'altra storia: dall'1-1 il numero due del mondo "scappa" nel punteggio prendendo il break all'australiano nel quarto game (3-1), sale 4-1 con un vero e proprio show con tre vincent e il secondo break consecutivo, poi arriva il 5-1 che mette quasi in cassaforte la gara.

De Minaur prova a scuotersi sul proprio turno di servizio (5-2). Un servizio vincente vale il 40-30, c'è match point ma l'australiano annulla, parità. Si va ai vantaggi poi Carlos chiudevincendo la prima gara del gruppo in onore di Connors.