Atp Finals, debutto vincente per Sinner: batte Tsitsipas in due set

Al Pala Alpitour di Torino Jannik Sinner vince la prima gara delle Atp Finals dominando contro l'avversario, il greco Stefanos Tsitsipas in due set con il punteggio di 6-4 6-4. In un palazzetto gremito, l'altoatesino ha confermato lo splendido periodo di forma e la superiorità, netta, sul greco che è reduce da acciacchi fisichi. In serata debutterà Djokovic contro il danese Rune, entrambi nello stesso girone dell'italiano.

La gara

Pronti via, sul proprio turno di battuta il greco mostra un ottimo inizio tenendo a zero i punti di Sinner dimenticando di aver sofferto di mal di schiena fino ad alcune ore prima. L'altoatesino non si fa intimidire dall'inizio sprint dell'avversario rispondendo nella stessa maniera, il punteggio è di 1-1. Si gioca su livelli elevati, Tsitsipas ottiene un altro punto sul proprio turno di battuta, 2-1 ma Sinner risponde con un ace e tre servizi vincenti, 2-2. Al quinto game la prima svolta della gara: Jannik strappa il break al greco, 3-2 che lo consolida nel tuo turno di servizio dove, sotto 15-30, un ace e due giocate vincenti lo portano sul 4-2. Tsitsipas si rifà al settimo game andando al riposo sul 3-4. Il giovane talento azzurro domina l'ottavo game vincendo lo scambio più lungo della partita, ottenendo due ace e portando a casa il punto, siamo 5-3 ma il greco tiene ul turno di battuta, 4-5 e Sinner che adesso serve per il set: si parte con 0-15 (prima volta nella partita per Sinner) ma con un fantastico lungolinea fa 15-15. Il greco colpisce un nastro che gli fa saltare via la pallina, 30-15 ma poi Sinner fa un errore gratuito, 30-30. Un servizio a 212 chilometri orari gli vale il set point, 40-30 ma Tsitsipas gioca un gran punto, è parità. Servizio e dritto con la prima in campo, ancora set point per Sinner che sulla seconda di servizio ottiene il punto decisivo, 6-4 in 39 minuti.

Il secondo set inizia con l'altoatesino martellante, si va sul 40-40 ma poi ha la meglio strappando subito il break al greco, 1-0 con Tsitsipas che adesso sembra in evidente difficoltà fisica. Il 2-0 è un capolavoro di Jannik che tiene a zero l'avversario ottenendo il punto vincente del game con un pallonetto che finisce sulla linea. Con un colpo di reni il greco rimonta da 0-40 facendo cinque punti consecutivi e tiene il servizio, 1-2. Non molla nulla neanche l'azzurro che sfrutta tutta la sua forza e il momento un po' appannato dell'avversario, 3-1. Il greco deve fare gli straordinari (e li fa) per ottenere il punto vincente che arriva con un gran colpo in lungolinea, 2-3. Sinner è superiore sul piano fisico e del gioco e tiene il turno di servizio, siamo sul 4-2 ma il greco rimane a contatto vincendo a zero il proprio turno di battuta, 3-4. Ancora una volta è palpabile la superiorità dell'italiano che vince, con l'ottavo ace della gara, l'ottavo game e si porta 5-3. Tsitsipas non molla, tiene il servizio ma al cambio di campo sarà Sinner a servire per il match.

Il decimo game è decisivo: subito 15-0 Sinner con servizio vincente ma arriva inaspettatametne un doppio fallo, 15-15. Si rifà subito, servizio vincente con il greco che manda fuori la pallina e poi c'è uno straordinario dritto vincente, doppio match point e 40-15. Jannik chiude con un ace, ecco che arriva il doppio 6-4 in un'ora e 25 minuti.

Le parole di Sinner