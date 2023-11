Atp Finals, Tsitsipas ferma l'allenamento e Nole acciaccato: cosa succede nel gruppo di Sinner

In attesa del primo match delle Atp finals di Torino, quello che vedrà di fronte Jannik Sinner e Stefanos Tsitsipas alle ore 14:30 nel pomeriggio di domani, domenica 12 novembre, desta qualche preoccupazione un risentimento che il tennista greco ha avuto durante l'ultimo allenamento.

Il numero 6 del ranking mondiale ha avuto dei problemi in un allungo in recupero effettuato sul lato del rovescio: un movimento in seguito al quale ha subito mostrato dei segni di sofferenza, toccandosi innanzitutto la schiena. A causa del dolore, Stefanos Tsitsipas ha deciso di evitare di forzare inutilmente col rischio di compromettere la situazione, mettendo insieme solo qualche scambio poco tirato, prima di fermarsi in via definitiva. A preoccupare, tuttavia, pare non essere la schiena, o comunque non solo quella zona del corpo: il tennista greco avrebbe infatti avuto fastidio al gomito destro. Chiaro che con i suoi trascorsi sia suonato un campanello d'allarme: sempre a Torino, nell'edizione delle Finals del 2021, il due volte vincitore dell'Atp 1000 di Montecarlo era stato costretto a dare forfeit e a sottoporsi successivamente a un intervento chirurgico proprio al gomito destro in Svizzera.

Nel caso malaugurato in cui non riuscisse a recuperare, a causa di un preoccupante riacutizzarsi del dolore all'articolazione, entro il match in programma domani, al suo posto subentrerebbe la prima delle riserve, vale a dire il numero 9 della classifica Atp Hubert Hurkacz, il quale disputò le Finals proprio nel 2021.

Qualche acciacco è stato segnalato anche per il numero uno del ranking mondiale Novak Djokovic, che ha effettuato una sessione di allenamento con lo spagnolo Carlos Alcaraz. Dopo aver completato una serie di servizi, verso la conclusione della prima ora sul campo 1, il tennista serbo si è trattenuto per farsi praticare dei massaggi al braccio sinistro con l'assistenza di Marco Panichi e Claudio Zimaglia, i due professionisti italiani che si prendono cura delle sue condizioni fisiche.

Una volta conclusa la sessione di allenamento di un'ora, dopo aver ricevuto assistenza per il fastidio al braccio, Nole è tornato in campo per la prova del match sul centrale, e ha chiaramente preferito non forzare per evitare rischi inutili in attesa del suo match con Holger Rune, in programma sempre domenica 12 novembre alle ore 21:00.

Ovviamente a preoccupare di più, visti i precedenti, sono le condizioni del tennista greco, che scioglierà ogni dubbio a conclusione delle sessioni di allenamento odierno.