Atp Finals, Musetti-Alcaraz: Carlos vince il primo set | 4-6, 0-1

Lorenzo Musetti ha già gettato il cuore oltre l'ostacolo ma sognare non costa nulla: dopo la rimonta contro Alex De Minaur, la sfida contro il miglior tennista al mondo con Sinner, Carlos Alcaraz, per raggiungere una storica semifinale.Anche in caso di sconfitta, lo spagnolo è già qualificato vista la vittoria odierna dell'australiano contro Fritz. La gara delle Atp Finals è seguita in diretta da Ilgiornale.it con aggiornamenti in tempo reale sui game e sul punteggio.
La gara in diretta: 2° set
1° game: al servizio ricomincia lo spagnolo, sembra che Musetti accusi il colpo e Alcaraz vola sulle ali dell'entusiasmo, 40-0 e 1-0 successivo.
Alcaraz vince il primo set
10° game: Lorenzo mette un grande ace che vale il 40-15, Alcaraz risponde profondo e lo mette in difficoltà (40-30), poi in campo aperto arriva il 40-40. Una super risposta con il dritto dello spagnolo vale il set point, poi sbaglia sotto rete in modo quasi clamoroso, nuova parità. Con il servizio Musetti si porta in vantaggio poi sbaglia la volee sotto rete, nuova parità. Un punto straordinario fa alzare in piedi tutto il pubblico, Lorenzo torna avanti ma Alcaraz fa punto, 40-40. Musetti stecca, nuovo set point per lo spagnolo, finisce 6-4 dopo 45 minuti.
9° game: Alcaraz al servizio, 40-15 e 5-4 successivo.
8° game: un ace a 217 Km/h porta Musetti 30-0, poi Alcaraz sbaglia il dritto che finisce in rete, 40-0, poi arriva il 4-4.
7° game: da 30-0 a 30-30, gran recupero di Lorenzo sul servizio di Alcaraz. Il rovescio, però scappa via fuori: 40-30 e poi chiude 4-3.
6° game: ora è Musetti a non lasciare scampo all'avversario, 40-0 e 3-3, gara fino a questo momento in equilibrio.
5° game: stavolta il game scivola via in poco tempo, Alcaraz non sbaglia un colpo e lascia a zero punti Musetti, 3-2.
4° game: dopo un'ottima risposta di Carlos, il servizio di Lorenzo è efficace, 15-15. Il game più equilibrato fin qui è sul 30-30 dopo un gran colpo dello spagnolo ma il carrarino è solido, 40-30. Un gran rovescio di Alcaraz, però, significa 40-40. Alla fine arrivano due punti consecutivi, 2-2.
3° game: per adesso si scambia poco, dominano i servizi ma Musetti gioca bene e ribatte colpo su colpo ad Alcaraz. 40-15, poi arriva il 2-1.
2° game: adesso tocca a Lorenzo, molto centrato anche lui che sale 40-15 grazie a un ottimo servizio, poi ecco l'1-1.
1° game: inizia a servire Carlos Alcaraz ed è subito molto concreto, 40-15 e poi arriva il primo punto, 1-0.
Giocatori in campo alle 20.30
Tra pochi minuti scenderanno in campo Musetti e Alcaraz: dopo un breve riscaldamento il via all'attesissima gara.