Atp Finals, Zverev rimonta Alcaraz: gran vittoria in tre set

Sono nettamente maggiori i meriti di Zverev che i demeriti di Alcaraz con il tedesco che, un po' a sorpresa, batte lo spagnolo 6-7 6-3 6-4 in tre set dopo due ore e 31 minuti di gioco nella prima gara del gruppo B. Sontuoso con ace e prime di servizio, a volte è davvero stato in giocabile anche per il numero due del mondo.

La gara

Pronti via, Alcaraz inizia servendo e ottiene subito il primo punto dell'incontro perdendo soltanto un quindici. Nel primo turno di battuta di Zverev accade quanto avvenuto in precedenza ma a favore del tedesco, siamo sull'1-1. Ecco che la gara si accende nel terzo game dove lo spagnolo perde malamente il suo turno di servizio, Zverev ottiene il break con tanto di "pugnetto" in direzione del suo angolo al Pala Alpitour. Il tedesco batte in maniera efficace, Alcaraz stecca il punto decisivo ed ecco che l'allungo si palesa, 3-1. Lo spagnolo si riprende ritrovando forza e precisione soprattutto al servizio, il punteggio è adesso 2-3 ma il capolavoro lo compie nel sesto game che riesce a brekkare tenendo a zero punti Zverev: scambio fenomenale finito con un pallonetto magistrale all'inizio del game. Dopo aver salvato ben quattro palle break e rimontato da 0-40, lo spagnolo tiene il servizio e va 4-3. Con il set di palline nuove il tedesco tiene a zero il turno di battuta e si va velocemente sul 4-4. ma Alcaraz torna solido in battuta e porta a casa il punto, 5-4. Il tedesco gioca bene, serve bene e risponde in profondità mettendo in difficoltà l'avversario, si rimane in equilibrio sul 5-5. Fino a questo momento nessuno dei due appare nettamente superiore e continuo nel suo gioco. Lo spagnolo torna avanti, 6-5 ma è strepitoso stavolta Zverev che salva due set point, si va al tie-break. Al cambio di campo è in vantaggio Alcaraz che conduce 4-2 e chiude, meritatamente, 7-3 portando a casa il primo set.

Nel secondo set il tedesco che salva una palla break tenendo la battuta, 1-0. Inaspettatamente, ecco il break di Zverev che si porta sul 2-0 e non cede nella sua battuta, massimo vantaggio dell'incontro per lui, 3-0 sullo spagnolo che però mostra segni di vita accorciando sul proprio servizio, 1-3. Il tedesco non sbaglia un colpo e va sul 4-1: la partita scivola rapidamente sul 5-2 con un tedesco sontuoso in battuta, probabilmente il migliore visto quest'anno con 9 ace all'attivo in questa partita fino a questo momento. Dopo un effimero 3-5, il tedesco porta a casa il set sfoggiando altri ace (ben 13 in totale) e servizi vincenti, disarmante, e il punteggio è di 6-3.

Il terzo e decisivo set si apre con Alcaraz che tiene il turno di battuta portandosi 1-0 ma Zverev risponde subito, 1-1: si va avanti in parità fino al quinto game dove sale in cattedra ancora una volta il tedesco che strappa un break con lo spagnolo che valuta fuori una palla ma è sulla linea, 3-2. Dopo il grande spavento per una caduta e la mano sulla caviglia, Zverev continua a dominare in battuta e servizi vincenti allungando il punteggio sul 4-2. Alcaraz non molla e tiene la battuta, 3-4. Un altro game stellare porta sul 5-3 il tedesco con lo spagnolo che deve servire per rimanere nel match e ci resta, game vinto a zero, 4-5. Il tedesco, oggi, è superiore e vince meritatamente l'incontro chiudendo 6-4 il terzo set con altri ace e servizi vincenti.

Le parole di Zverev