Atp Madrid, Musetti è super: batte Diallo in due set e vola in semifinale

Un'altra prova maiuscola di un granitico Lorenzo Musetti vale l'accesso in semifinale al Masters 1000 di Madrid: il 23enne di Carrara ha sconfitto con il punteggio di 6-4, 6-3 il canadese Gabriel Diallo nella gara valida per i quarti di finale dopo un'ora e 29 minuti. Domani sera l'azzurro se la vedrà con il tennista britannico Jack Draper (numero 6 del ranking) che nell'incontro precedente ha avuto la meglio contro Matteo Arnaldi sconfiggendolo 6-0, 6-4.

"Contava vincere"

Nonostante il punteggio, Lorenzo non è stato soddisfatto di come ha giocato. " Oggi non ho fatto vedere il mio miglior tennis, ma quello che importava era la vittoria. Non ho giocato come contro De Minaur, sapevo che oggi sarebbe stata una partita dura, soprattutto dal punto di vista mentale, ma sono stato concentrato fino all'ultimo punto", ha dichiarato a caldo a bordo campo. Quando gli è stato chiesto come sarà affrontare Draper, l'azzurro ha risposto che " domani sarà una lotta, spero di metterlo in grande difficoltà. Non l'ho mai battuto e dico sempre che c'è una prima volta, speriamo che accada qui. Siamo buoni amici, siamo cresciuti insieme e sarà un piacere condividere con lui questo palcoscenico. So che sta disputando una stagione fantastica e sono contento per lui".

La vittoria di Musetti

Ricordando che Musetti ha già raggiunto il suo best ranking e che da lunedì sarà tra i primi dieci giocatori del mondo entrando nella top ten Atp, il primo set ha visto una gara in sostanziale equilibrio con i due tennisti bravi a tenere i punti sui rispettivi turni di servizio fino al 3-2 quando Musetti ha subìto il primo break con Diallo avanti 4-2. Quando si dice la solidità, fisica e mentale, puntuale è arrivato il contro-break di Lorenzo con un settimo game superbo e il pari sul proprio servizio, 4-4. Il carrarino non sbaglia più nulla, costringe agli errori l'avversario e sullo 0-40 chiude 5-4 con un altro break, quello decisivo. Dopo 50 minuti di gioco arriva il 6-4 a chiusura del primo set.

Nel secondo set l'azzurro non conosce pause iniziando subito alla grande: break a Diallo e si porta velocemente sul 2-0.





Il tennista britannico prova a rimanere ancorato al match non perdendo più il turno di servizio fino al momento decisivo quando sul 5-3 Musetti strappa il break decisivo che gli consente di vincere la gara (6-3) alzando le braccia al cielo.