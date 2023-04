Atp Madrid: perché Sinner non ci sarà e chi sono gli italiani in campo

La stagione di tennis sul rosso non concede tregua. Dopo Montecarlo e Barcellona, prende il via il Masters 1000 di Madrid, in programma dal 26 aprile al 7 maggio.

Il torneo della capitale spagnola, allargato da quest'anno a 96 giocatori nel tabellone principale, rappresenta un banco di prova importante in vista di Roma e del Roland Garros. Tanti fino a questo momento i ritiri: sono già 20 i giocatori che hanno dato forfait. Da Nadal a Djokovic, passando per Cilic, Kyrgios e Isner. Out anche gli azzurri Sinner, Berrettini e Fognini. A guidare il tabellone alla Caja Magica sarà il padrone di casa Carlos Alcaraz, reduce dal successo all'ATP 500 di Barcellona.

Tra i sicuri protagonisti anche Andrey Rublev (vincitore a Montecarlo), Stefanos Tsitsipas, Daniil Medvedev e Casper Ruud, mentre partono come outsider Felix Auger-Aliassime e Taylor Fritz. Cinque gli italiani in tabellone: a guidare la truppa azzurra sarà Lorenzo Musetti, semifinalista la scorsa settimana a Barcellona. Presenti anche Lorenzo Sonego, Marco Cecchinato, Matteo Arnaldi e Andrea Vavassori.

Perché Sinner non c'è

Jannik Sinner ha rinunciato al torneo di Madrid. Una scelta di programmazione, quella del tennista altoatesino, a cui era stata assegnata la testa di serie n.7. Le motivazioni non sono state chiarite attraverso i canali ufficiali tanto che le ultime notizie certe risalgono a Barcellona, quando era stato costretto al ritiro per uno status influenzale, dopo il match vinto contro il giapponese Nishioka negli ottavi di finale, non disputando il derby contro Lorenzo Musetti. Non si tratta quindi di un infortunio ed è probabile che la scelta di Sinner sia stata presa dopo il torneo di Montecarlo.

Jannik infatti, è stato protagonista di un vero e proprio tour de force dopo l’Australian Open con la vittoria a Montpellier, la finale raggiunta a Rotterdam, le semifinali a Indian Wells e a Montecarlo e la finale a Miami, raccogliendo in totale 26 vittorie e 6 sconfitte. Le troppe partite disputate lo hanno indotto a tirare il fiato, per prepararsi al meglio in vista degli Internazionali d’Italia e del Roland Garros. Tra l'altro l'azzurro non ama particolarmente questo torneo, sia per le caratteristiche della terra rossa assai scivolosa e sia per l'allergia al polline, che in riva al Manzanarre gli ha dato parecchi problemi nelle edizioni precedenti. Tuttavia con Roma al via il 10 maggio, ha tutto il tempo per recuperare energie. Un trionfo al Foro Italico, è quello che tutti gli appassionati italiani si augurano.

Il tabellone

Con l'assenza di Novak Djokovic, il favorito numero uno è di sicuro Alcaraz esordirà nel secondo turno, affrontando il finlandese Emil Ruusuvuori. Agli ottavi di finale potrebbe trovarsi contro Alexander Zverev, replicando la finale dello scorso anno. Daniil Medvedev (testa di serie n.2) potrebbe giocare contro Andy Murray al secondo turno, mentre Stefanos Tsitsipas (testa di serie n.3) potrebbe affrontare Dominic Thiem. Due confronti davvero interessanti. Stesso discorso per Andrey Rublev (testa di serie n.5) contro lo svizzero Stan Wawrinka, avversario sempre da evitare sul rosso.

Possibili ottavi di finale

(1) Alcaraz (Spa) vs (13) Zverev (Ger)

(10) Khachanov (Rus) vs (5) Rublev (Rus)

(3) Ruud (Nor) vs (15) Musetti (Ita)

(12) Hurkacz (Pol) vs (6) Rune (Den)

(7) Auger-Aliassime (Can) vs (9) Tiafoe (Usa)

(14) Paul (Usa) vs (4) Tsitsipas (Gre)

(8) Fritz (Usa) vs (11) Norrie (Gbr)

(16) De Minaur (Aus) vs (2) Medvedev (Rus).

Gli italiani in campo

Nel torneo maschile sono cinque gli italiani in tabellone. Lorenzo Musetti, n. 15 del seeding, dopo il bye del primo turno, ha di fronte tedesco Yannick Hanfmann, che ha battuto il peruviano Varillas. Lorenzo Sonego, n. 47 del mondo, invece se la vedrà subito con il lucky loser Jan-Lennard Struff. Il vincente tra i due affronterà l'americano Ben Shelton.

All'esordio in un torneo 1000, Andrea Vavassori si trova di fronte Andy Murray (ora n. 52 in classifica). Lo scozzese trionfò a Madrid nel 2008 e nel 2015. In caso di vittoria, per il tennista torinese ci sarebbe una sfida proibitiva, contro il russo Daniil Medvedev.

Si rivede Marco Cecchinato (n.85), la cui ultima apparizione in un 1000 risaliva a Madrid 2021. Il tennista siciliano affronta l'ungherese Marton Fucsovic (n. 83). In caso di vittoria avrà di fronte l'australiano Alex De Minaur. Matteo Arnaldi (n.105) ha battuto al primo turno il "cavallo pazzo" francese Benoit Paire al tie-break del terzo set. Adesso trova la testa di serie n. 3 Casper Ruud.

Dove vedere il torneo

Il Mutua Madrid Open, in programma dal 26 aprile al 7 maggio, verrà trasmesso in diretta su Sky e in streaming su NOW e il canale di riferimento sarà Sky Sport Tennis (canale 205).

