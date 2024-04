Atp Madrid: per Sinner esordio probabile con Sonego, poi Ruud, Medvedev o Tsitsipas

Prende forma dopo i sorteggi di stamani il tabellone del Masters 1000 di Madrid: il percorso che Jannik Sinner dovrà affrontare per raggiungere la finale del prestigioso torneo sarà ricco di insidie, dato che l'italiano potrebbe trovare sulla sua strada avversarti del calibro di Casper Ruud, Daniil Medvedev o Stefanos Tsitsipas. La competizione avrà inizio da mercoledì 24 aprile, ma si parte fin da oggi, lunedì 22, con le qualificazioni per accedere al main draw. Matteo Berrettini ha già salutato Madrid a causa di un'influenza con tonsillite e febbre: il tennista azzurro tornerà probabilmente in campo a Roma.

Jannik, testa di serie numero uno dopo l'inatteso forfait del leader della classifica Atp Novak Djokovic, si trova ovviamente nella parte alta del tabellone e, visto il suo ranking, avrà un bye al primo turno. Il percorso verso l'agognata finale di Madrid potrebbe iniziare con un derby contro Lorenzo Sonego, ovviamente nel caso in cui il torinese riuscisse a vincere il match di esordio contro un tennista proveniente dalle qualificazioni.

In caso di vittoria con Sonny, con il quale è in vantaggio per 4-0 negli scontri diretti, al terzo turno Sinner potrebbe incontrare presumibilmente Jordan Thompson o Pavel Kotov, che non ha ancora mai affrontato in campo. Agli ottavi di finale, invece, il tennista azzurro potrebbe doversela vedere con il russo Karen Khachanov, con cui è in vantaggio per 3-1 nei testa a testa oppure con Nicolàs Jarry: solo un precedente tra i due, che risale al 2019, quando il tennista cileno si impose sull'erba di 's-Hertogenbosch col risultato di due set a zero.

Nel caso in cui raggiungesse i quarti di finale, Jannik troverebbe sul suo cammino presumibilmente il bulgaro Grigor Dimitrov, su cui negli h2h è in vantaggio per 3-1, o il norvegese Casper Ruud, fresco vincitore dell'Atp 500 di Barcellona (2-0 in questo caso i precedenti in favore del tennista azzurro). Sono quattro i tennisti più probabili da trovare in semifinale, ovvero Daniil Medvedev, che nei testa a testa è ancora in vantaggio per 6-5 ma che contro Sinner non riesce a vincere dalla finale di Miami 2023, Rafael Nadal (che conduce per 3-0 negli scontri diretti), Stefanos Tsitsipas (avanti sull'italiano per 6-3) e Alex De Minaur, che su 7 confronti non è mai riuscito a prevalere sull'italiano.

Complesso il discorso della finale, dato che non si conosce la decisione di Carlos Alcaraz, il quale non ha ancora sciolto le riserve sulla sua partecipazione al torneo di Madrid dopo l'infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi. Se lo spagnolo fosse ai nastri di partenza sarebbe di certo un papabile finalista (4-4 i precedenti tra i due), ma Jannik potrebbe anche trovarsi di fronte uno tra Alexander Zverev (4-1 per il tedesco negli scontri diretti), Hubert Hurkacz (2-2 gli h2h) o Andrey Rublev, su cui l'italiano conducece per 5-2.

L'assenza di Djokovic e le condizioni non ottimali di Nadal, così come i dubbi relativi alla partecipazione di Alcaraz, lasciano il campo aperto a varie possibilità: l'unico ad aver già trionfato a Madrid, in due circostanze, è Sasha Zverev, quindi non è escluso che possa esserci un nuovo vincitore.

Vista la rapidità dei campi della Caja Magica, rispetto agli altri tornei che si disputano sulla terra battuta, per Sinner potrebbe essere una ghiotta occasione per ampliare il suo palmarés con un torneo dal grande prestigio e per tornare a trionfare sul rosso per la prima volta dopo Umago 2022.