Atp Montecarlo, Musetti si ferma sul più bello: Alcaraz vince la finale in tre set

Non c'è il lieto fine ma il ricordo di una prestazione comunque eccellente di fronte a un campione affermato come Carlos Alcaraz: Lorenzo Musetti ha perso la finale di Montecarlo in tre set con il punteggio di 6-3, 1-6, 0-6 ma l'ultimo set è stato praticamente condizionato da un infortunio alla coscia destra che gli ha impedito di confrontarsi alla pari con il talento spagnolo. La gara finale ha comunque dimostrato il talento del carrarino che nel primo set ha dominato il numero tre del mondo ed è davvero un peccato non essersi potuto giocare le sua chance al terzo e decisivo set come avrebbe meritato. Musetti è adesso il numero 11 del mondo a un passo dalla top ten che, sicuramente, riuscirà ad agguantare nei prossimi tornei.

A Musetti il primo set

Pronti via, il 1° set si apre subito con grandi emozioni ma soprattutto con un solidissimo gioco di Lorenzo Musetti che, a differenza delle altre gare, ha perso il primo game subendo il break da Carlos Alcaraz ma non senza scoraggiarsi lo ha ripreso subito ri-brekkando e portandosi 2-1 sul proprio turno di battuta. Lorenzo gioca benissimo e strappa il secondo break consecutivo allo spagnolo, non ha sbagliato nulla finora e il suo vantaggio sale 3-1. Musetti strappa applausi quando al quinto game da 40-0 si fa rimontare fino alla parità ma poi con un ace e un'altra gran giocata vince il game volando sul 4-1. Lo spagnolo non demorde e accorcia sul turno di servizio (4-2), ma Musetti disegna tennis in campo e sale 5-2 con dritti e rovesci da favola. Si arriva sul 5-3 ma Lorenzo non si lascia sfuggire l'occasione di vincere il primo set che riesce con un colpo di genio, una magia, un drop-shot che vale il 6-3 dopo 41 minuti di gioco.

Alcaraz domina il secondo set

Il 2° set inizia con lo spagnolo al servizio che va avanti 1-0 ma sale con il suo livello di gioco, arriva il doppio vantaggio con il break a Musetti, 2-0 per poi essere impeccabile sul turno di battuta allungando 3-0. Arriva il primo passaggio a vuoto del match di Musetti ma per merito di Alcaraz che ha giocato colpi incredibili, arriva il secondo break e punteggio estremamente in salita, 4-0 per lo spagnolo che poi diventa 5-0 sul successivo turno di servizio. Lorenzo accorcia ma è Carlos a vincere meritatamente il secondo set 6-1 dopo un'ora e 19 minuti di gioco.

Musetti alza bandiera bianca

Il 3° set si apre come peggio non potrebbe con il break in avvio di Alcaraz che si porta 2-0 ma Lorenzo ha un problema fisico, un dolore muscolare alla coscia destra che praticamente lo costringe ad alzare bandiera bianca.

Interviene ilma i problemi non sono risolvibili in tempi brevi nonostante l'aiuto di medico e fisioterapista. Carlos arriva al 5-0 agevolmente ma è totalmente differente da quanto avvenuto nel set precedente. Si conclude quindi 6-0 con Alcaraz che torna alla vittoria sulla terra rossa.