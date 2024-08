Atp Montreal, buona la prima per Sinner: Coric battuto in due set

Ascolta ora 00:00 00:00

Si rivede Jannik Sinner: dopo alcune settimane senza gare ufficiali il numero uno al mondo debutta all'Atp di Montreal sconfiggendo senza troppi problemi il tennista croato Borna Coric con il punteggio di 6-2 6-4 dopo un'ora e 36 minuti di gioco. Agli ottavi di finale troverà uno tra Lorenzo Sonego e il cileno Alejandro Tabilo. Ritmo alto per l'azzurro che non giocava un singolare dalla sconfitta di Wimbledon, ottimo match per l'azzurro che si è mosso bene con un rientro senz'altro positivo.

Le parole di Sinner

Al termine della gara, l'azzurro è stato intervistato a bordo campo. " Le due partite di doppio mi hanno aiutato nel rientro ma oggi ho colpito bene la palla. Oggi è stata una giornata positiva. Non è mai facile ma sono abbastanza abituato a queste condizioni, partita dura nel secondo set è stata più lottata e ho salvato una palla break che avrebbe potuto cambiare la partita ma oggi ho avuto il giusto atteggiamento mentale. Cerco di essere più pulito e semplice nel campo, bisogna rientrare con la giusta mentalità e sto cercando di giocare come ho fatto oggi, in maniera abbastanza aggressiva, vediamo cosa succederà ".

Netta vittoria in due set

Nel primo set la partenza è apparentemente equilibrata soltanto nei primi due game con il servizio tenuto da entrambi ma già nel terzo gioco Sinner strappa il break dopo aver giocato alla grande ed essersi portato sullo 0-40: nel turno successivo non concede davvero nulla con una battuta molto efficace e sale 3-1. Quinto game con altre quattro palle break per Jannik ma Coric è bravo a salvarsi e accorcia, 3-2, ma l'azzurro non sbaglia e tiene agevolemente il proprio servizio (4-2). FInalmente, nel settimo game capitalizza la nuova palla break salendo 5-2 e concedendosi la possibilità di servire per il set: riesce a spostare l'avversario a destra e sinistra, si porta sul 40-30 e chiude con l'ace, 6-2 dopo 45 minuti di gioco.

Nel secondo set si inizia come prima: dopo l'1-1 Sinner strappa il break al croato e lo consolida sul proprio servizio, 3-1 abbastanza in scioltezza con Coric che spesso scuote il capo sintomo di non apprezzare più di tanto il suo livello di gioco. Nel quinto game, però, una situazione nuova con la prima palla break di tutto l'incontro per il croato che viene annullata con una gran risposta dopo la seconda di servizio, Jannik se la cava benissimo e sale 4-2 e poi 5-3 con Coric che non sbaglia sul turno di servizio e accorcia (5-4).

Ma è Sinner a servire per vincere il match: subito 15-0 con una risposta sbagliata del croato, un'altra palla finisce a fondo campo ed è 30-0 e un rovescio errato vale il 40-0 e tre match point per Sinner. Con un gran rovescio lungolinea chiude 6-4 dopo un'ora e 36 minuti.