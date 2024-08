Atp Montreal, Sinner riparte da Coric: quando gioca e dove vederla

Ascolta ora 00:00 00:00

Smaltita l'amarezza per la mancata presenza alle Olimpiadi di Parigi a causa di una tonsillite, Jannik Sinner sta per tornare in campo nel singolare del Masters 1000 canadese di Montreal impegnato a difendere il titolo conquistato lo scorso anno: nella sua strada troverà il croato Borna Coric ma, in realtà, Jannik ha già disputato due gare del National Bank Open in doppio con l'americano Draper approdando ai quarti di finale del torneo dopo le vittorie contro Shelton-Bublik e la coppia belga Gillè-Vliegen. L'attesa, ovviamente, è comunque e soprattutto per il singolare dove testerà il suo livello dopo l'inattività delle ultime settimane: visto il fuso orario tra Montreal e l'Italia (da noi sei ore in più), la gara di giovedì 8 agosto inizierà quando nel nostro Paese sarà già tarda serata (è il terzo incontro di giornata).

Le dichiarazioni di Sinner

Per farsi trovare pronto all'appuntamento canadese e provare ad aumentare il distacco in classifica contro i suoi diretti rivali, Novak Djokovic e Carlos Alcaraz che non saranno presenti a Montreal, agli organizzatori del torneo Sinner ha dichiarato qualche giorno fa di essere arrivato molto presto " prima di tutto per liberarmi del jet lag e in secondo luogo per riprendermi qui dall'ultima parte della tonsilite che avevo. Di sicuro i primi due giorni sono stati molto lenti con poco allenamento e cercando di far abituare di nuovo il corpo" . Le due gare in doppio, sicuramente, lo hanno aiutato a riprendere confidenza anche con gli avversari. " Adesso mi sto allenando un po' più duramente. Sento il corpo abbastanza bene e sono pronto a competere di nuovo".

I precedenti con Coric

Trattandosi della testa di serie numero 1, Sinner scenderà in campo soltanto a partire da oggi: il suo avversario, il 27enne nato a Zagabria, nella sua carriera è stato nella top 15 del mondo per poi scivolare fino all'attuale posizione che lo vede numero 94 del ranking Atp. Nella loro carriera si sono affrontati soltanto una volta agli ottavi di finale del Masters 1000 di Montecarlo nel 2022: quella volta vinse Sinner con il punteggio di 6-3 2-6 6-3. Il croato ha spiegato di essere emozionato nell'affrontate Sinner. " Sarà un ottimo test per vedere a che punto sono. Ovviamente, è il grande favorito e quest'anno sta giocando un tennis incredibile" .

Quando e dove vedere la gara

Tutti gli appassionati potranno vedere il diretta le gare del numero uno al mondo sui canali Sky Sport dedicati (Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno) ma saranno visibili anche su Sky Go e Now Tv.

È importante ricordare iltra Montreal e l'Italia di sei ore: Sinner-Coric sarà il terzo match in programma sul Campo Centrale, il primo è previsto per le ore 11 canadesi (le ore 17 in Italia) e a seguire gli altri due. Non è difficile ipotizzare che l'azzurro scenderà in campo, quest'oggi, quando in Italia saranno più o meno le ore 22-23.