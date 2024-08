Atp Montreal, Sinner vola ai quarti: il cileno Tabilo si arrende in due set

Ascolta ora 00:00 00:00

Migliora a vista d'occhio la condizione atletica di Jannik Sinner che non ha avuto grossi problemi a sbarazzarsi del cileno Alejandro Tabilo, numero 21 del ranking Atp, con il punteggio di 6-4 6-3 al Masters 1000 di Montreal. Dopo una fase di studio iniziale, la differenza è stata fatta dai pochi break nel primo e secondo set con l'azzurro ampiamente al comando delle operazioni: ai quarti di finale troverà Andrey Rublev ma la particolarità sta nel fatto che a causa della cancellazione della giornata di ieri per il maltempo, Sinner tornerà in campo tra poche ore quando in Italia sarà piena notte per incontrare il russo nella sfida che vale la semifinale.

Le parole di Sinner

Intervistato a bordo campo al termine della gara, ecco le parole dell'azzurro: " Sono contento di questa gara, c'è stato un po' di vento ed è stato difficile contro un mancino che gioca bene e serve forte, ho cercato di condurre il gioco. Ho servito bene nei punti importanti, sapevo che in caso di vittoria avrei dovuto giocare di nuovo, non c'è molto tempo per rilassarsi. Sono contento di avere la possibilità di giocare di nuovo stanotte, sarà una partita interessante" .

Come è maturata la vittoria

Il primo set inizia molto equilibrato con entrambi i protagonisti bravi a mantenere il turno di servizio: non ci sono scossoni fino al 3-3, quando al settimo game arriva il primo break da parte di Sinner che è bravo ad allungare subito dopo salendo 5-3. Anche se il cileno non si è fatto sorprendere, Jannik ha servito per vincere il set in scioltezza e senza paura chiudendo 6-4 senza concedere nemmeno un quindici a Tabilo.

Il secondo set inizia diversamente: dalla situazione di parità, 1-1, bravissimo il numero uno del mondo che è sempre più solido e con pochissime sbavature ottiene il break al terzo game salendo 2-1 e confermando sul proprio servizio, punteggio di 3-1. Il cileno ha evidenti difficoltà nel gioco, a tratti, ma riesce comunque a portare a casa il 3-2. Nel settimo game Sinner recupera da 0-30 vincendo il gioco, 4-2, Tabilo accorcia (4-3) ma Sinner vuole chiudere il match senza sprecare troppo energie e con ottime prime di servizio che valgono il 5-3. Da 40-0 si va sul 40-40 con l'altoatesino a due punti dal match: Tabilo sbaglia una palla corta grazie alla rapidità di Jannik, arriva così il match point.

Un colpo pazzesco sotto le gambe (tweener) non vale il punto del torneo, si torna in parità ma poi il cileno schiaffeggia malamente la palla con un dritto che finisce fuori, secondo match point che stavolta sfrutta a dovere, 6-3 dopo un'ora e 21 minuti di gara.