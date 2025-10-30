Atp Parigi, Sinner-Cerundolo: chi è l’avversario e dove vedere la gara

Il debutto di Jannik Sinner nell'ultimo Masters 1000 stagionale, a Parigi, prima delle Atp Finals di Torino è avvenuto come da copione: Zizou Bergs è stato sconfitto agevolmente in due set e l'altoatesino si è garantito gli ottavi di finale. Quest'oggi, infatti, se la vedrà contro l'argentino Francisco Cerundolo, numero 21 del ranking Atp.

Chi è l'avversario

Il 27enne nato a Buenos Aires è figlio d'arte: il padre Alejandro ha giocato a tennis negli anni Ottanta e lui ha iniziato sin dai cinque anni a tenere una racchetta in mano. Dotato di un dritto potente (colpo preferito), Cerundolo predilige la terra battuta anche se il suo torneo preferito è Wimbledon: il suo best ranking è stato raggiunto pochi mesi fa, nel maggio 2025, con la 18esima posizione dopo aver ottenuto la vittoria più importante della sua carriera contro Alexander Zverev nell'Atp Masters 1000 di Madrid in semifinale. Il suo secondo titolo lo ha conquistato Eastbourne nel 2023, diventando il primo campione argentino del circuito Atp su campi in erba dai tempi di Frana a Nottingham nel 1995. Vanta un record Challenger di 73-36 (5-1 in finale), evidenziato da una serie di 17 vittorie a 2 che ha concluso la stagione 2020 con i titoli a Spalato, Guayaquil e Campinas.

I precedenti

Sinner e Cerundolo si sono già affrontati cinque volte, Jannik è in vantaggio 3-2 sul collega Francisco: l'ultimo confronto è recente e sulla terra rossa di Roma agli Internazionali del 2025 con la vittoria dell'altoatesino in due set agli ottavi di finale. Due anni prima, invece, fu l'argentino a imporsi al Foro Italico e sempre agli ottavi di finale ma in tre set.

Dopo la vittoria contro Bergs, Sinner ha fatto riferimento soltanto alla velocità del campo di gioco di Parigi considerato " molto particolare " e " un campo davvero unico" perché "l e palle sono grandi e lente: si fa fatica a trovare il giusto ritmo. I colpi di inizio gioco, come la risposta, che è andata bene, sono sempre fondamentali. Vedremo domani ( oggi, ndr) , avrò altri feedback ".

Dove (e quando) vedere la gara in tv

Come anticipato, visto il calendario fittissimo non c'è un attimo di respiro: Sinner giocherà contro Cerundolo nel tardo pomeriggio

di oggi, non prima delle, e sarà il quarto match sul campo centrale di Parigi. Gli appassionati potranno vedere in diretta la gara sui canali Sky Sport, in streaming su Sky Go, Now Tv e Tennis Tv.