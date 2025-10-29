Atp Parigi, gran debutto di Sinner: Bergs sconfitto in due set

Un inizio di torneo come meglio non poteva: Jannik Sinner sconfigge il belga Zizou Bergs 6-4, 6-2 in un'ora e 29 minuti al secondo turno del Masters 1000 di Parigi mostrando ancora una volta una solidità atletica e mentale da giocatore nettamente superiore. L'altoatesino domani giocherà per gli ottavi di finale contro l'argentino Francisco Cerundolo.

Le parole del vincitore

" Sono contento per questa prima partita, per come ho servito in maniera precisa. Ho iniziato subito con il break e aumenta la fiducia, vedremo come sarà domani", ha dichiarato Sinner al termine della gara. " Non ho mai giocato tradizionalmente bene qui, è difficile fare paragoni visto che non vengo qui da due anni. È un campo particolare, le palle girano lentamente e si fatica a trovare il tempo giusto. Dal mio punto di vista ho risposto molto bene, i colpi di inizio gioco sono importanti qualsiasi sia la superficie", ha aggiunto.

La vittoria di Sinner

Il primo set si apre con un primo game da 20 punti durato oltre 10 minuti ma Sinner, al quinto tentativo, strappa subito il break a Bergs. Jannik è subito molto solido con il servizio e allunga 2-0. Altre due palle break nel terzo game ma Bergs non perde contatto con l'altoatesino riuscendo a portare a casa il punto, 2-1. Non c'è partita, per adesso, sui turni di battuta del numero due del mondo che sale 3-1 ma il belga inizia anche lui a salire di livello (3-2). Si continua senza particolari scossoni così anche nei due game successivi con il 4-3 per Sinner che chiude con un dritto vincente anche l'ottavo game per il 5-3. Bravo Bergs con il servizio (5-4) ma Jannik chiude il primo set 6-4 dopo 51 minuti.

Il secondo set inizia esattamente come il primo pur con una durata minore: al secondo tentativo Sinner strappa subito il break all'avversario portandosi avanti 1-0: Jannik è estremamente solido con la battuta, 40-0 e allunga sul 2-0. Bergs gioca bene e accorcia (2-1), l'azzurro non concede quasi nulla quando è al servizio e si riporta a più due (3-1). Quinto game decisivo: il belga va sotto 0-40 con tre palle break per Sinner che ottiene al primo tentativo, 4-1. Con un rovescio lungolinea da applausi e una palla corta Jannik vola 5-1.

Great start for Jannik Sinner #RolexParisMasters pic.twitter.com/QgzxrxYtIN — ROLEX PARIS MASTERS (@RolexPMasters) October 29, 2025

Bergs tenta di rimanere in partita accorciando (5-2) ma è il numero due del mondo che adesso serve per il match: dal 30-30 un lungolinea del belga finisce fuori e c'è il match point che Sinner sfrutta subito, finisce