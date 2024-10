Atp Pechino, Sinner raggiunge Alcaraz in finale: il cinese Bu battuto in due set

Ascolta ora 00:00 00:00

Dopo una gara molto combattuta contro la rivelazione degli Atp di Pechino, il cinese Yunchaokete Bu, il numero uno del mondo Jannik Sinner vince la semifinale in due set con il punteggio di 6-3, 7-6 ed è il secondo finalista, raggiungendo lo spagnolo Carlos Alcaraz che poche ore prima si è imposto contro il russo Daniil Medvedev con il punteggio di 7-5, 6-3 in un'ora e 26 minuti. È la finale tanto attesa tra i due giovani talenti del tennis mondiale che si daranno battaglia domani, mercoledì 2 ottobre, a partire dalle ore 11 italiane. Quella odierna, invece, è stata un'ulteriore conferma della forza di Jannik, anche mentale visto quanto accade al di fuori dal campo, che ha saputo regolare un avversario per nulla facile che fin qui aveva ben impressionato entrando nella top 100 mondiale.

Le parole di Sinner

" È stato duro, non lo conoscevo molto, all'inizio non sapevo bene come aspettarmi", ha dichiarato Sinner al termine della gara. " Nel primo set ho giocato un buon tennis, perso intensità nel secondo. Ho avuto occasioni ma non sono riuscito a brekkarlo, sono rimasto mentalmente nel match e ho giocato un buon tie-break. Adesso mi riposo poi penserò a domani: sarà dura ci conosciamo bene ma ogni match è molto diverso, adesso mi godo il fatto di essere di nuovo in finale, è sempre bello giocarle" .

La vittoria in due set

Pronti via, il primo set inizia in maniera molto equilibrata, nessuno strappa il break fino al sesto game quando Sinner è bravo a portarsi sul 4-2 dopo l'enorme fatica fatta nel gioco precedente con l'azzurro che era riuscito ad annullare ben tre palle break. L'azzurro adesso domina salendo 5-2, Bu tiene il turno di servizio ma poi non riesce a opporsi al turno di battuta di Jannik che chiude 6-3.

Nel secondo set c'è maggiore equilibrio e si procede punto a punto: parte bene il cinese ma Sinner rimane nella sua scia, sono combattutti tutti i game ma nel quinto l'azzurro non sfrutta a suo favore un break point, stessa situazione nel settimo game con Bu molto bravo a mantenere il gioco. Siamo 4-4, nono game a favore di Bu che sale 5-4 e costringe Jannik a sudarsi il decimo game con una solidità mentale pazzesca (rimontando da 15-30) ma raggiungendo il 5-5. Il cinese gioca meravigliosamente, non sembra accusare il colpo ma si procede punto a punto: ancora una parità fino a quando Bu, tra gli applausi dei sostenitori di casa, si garantisce il tie-break salendo 6-5. Sinner si fa trovare pronto, tiene a zero il servizio ed ecco il 6-6.

Inizia il tie-break: al cambio di campo si va sul 5-1 grazie a un favoloso lungolinea, l'azzurro è lucido e domina ancora una volta le fasi cruciali del match.

Con un ace si conquista ben cinque match point (6-1): il primo viene annullato così come il secondo con una gran prima di servizio. Con un ace, alla grande, l'undicesimo del suo incontro, chiude la gara e approva alla settima finale della stagione.