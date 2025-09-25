Atp 500 di Pechino, Sinner batte il croato Cilic in due set

Con un doppio 6-2 dopo un'ora e 21 minuti, Jannik Sinner torna alla vittoria dopo la finale degli Us Open e lo fa nel primo turno del China Open di Pechino dove supera agevolmente il croato Marin Cilic. Gara sempre in controllo, il numero due del mondo ha iniziato il "rodaggio" verso gli altri turni e gli appuntamenti delle prossime settimane. L'azzurro è stato molto solido al servizio così come con dritto e rovescio: non ha avuto passaggi a vuoto e la concentrazione è parsa quella di sempre. Ottime nozie, per Jannik, che adesso dovrà affrontare il francese Atamane.

Le parole di Jannik

"Ho cercato di mettere molta concentrazione nelle partite di primo turno dove si può sbagliare e bisogna trovare ritmo. Oggi è stata una grande performance, sono arrivato prestissimo per abituarmi alle condizioni. Lui è un giocatore di grande livello, l’ho brekkato presto nei due set e mi ha dato fiducia per il resto dei parziali", ha dichiarato Sinner al termine della gara. " Penso molto al servizio in questo periodo, a volte sono un po’ lento, spero diventi sempre più automatico. Cercherò di mescolare bene e cambiare, sono contento di poter lavorare con un grande team al mio fianco".

La vittoria di Sinner

Il primo set vede un sostanziale equilibrio con il croato molto solido al servizio: si procede in una situazione di parità fino al quinto game dove Jannik gioca benissimo, si conquista le prime palle break e concretizza il vantaggio salendo 3-2 e successivamente 4-2 sul proprio turno di servizio. Ingiocabile, l'azzurro strappa addirittura a zero di nuovo il servizio a Cilic portandosi 5-2 con la possibilità di servire per il set che chiude al secondo tentativo, 6-2.

Il secondo set Sinner lo gioca in scioltezza mostrando già un importante stato di forma dopo il lungo periodo lontano dai campi: sull'1-1 diventa già decisivo il terzo game con l'altoatesino che fa il break al croato e conferma il punto sul turno di battuta successivo, siamo sul 3-1. CIlic cala vistosamente di rendimento: commette ben due due doppi falli nello stesso game poi Jannik riesce, al secondo tentativo, a prendere un altro break e portarsi 4-1. Nessun problema sul turno di battuta successivo che vale il 5-1. Siamo ai titoli di coda: Cilic continua a sbagliare vistosamente, 15-40 e doppio match point per Sinner ma il croato prova ancora a rimanere a galla annullandole e accorciando, 5-2.

Sinner serve per chiudere la gara ma c'è una sorpresa: 30-40 e prima palla break

in tutto l'incontro per Cilic ma il campione, nel momento della necessità, tira fuori l'ace che vale il 40-40. Subito dopo arriva una gran prima di servizio che vale il match point e chiude con un altro gran servizio, 6-2.