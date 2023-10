Atp Shangai, debacle di Alcaraz: lo spagnolo sconfitto in rimonta da Dimitrov

La caduta degli dèi: dopo l'inattesa sconfitta di ieri del nostro Jannik Sinner agli Atp 1000 di Shanghai, il favorito numero uno per vincere il torneo, lo spagnolo Carlos Alcaraz, è stato sconfitto in tre set dal bulgaro Grigor Dimitrov con il punteggio di 5-7 6-2 6-4 dopo due ore e 10 minuti di gioco. Ai quarti di finale, Dimitrov troverà il cileno Nicolas Jarry che ha avuto la meglio contro l'argentino Diego Schwartzman per 6-3, 5-7, 6-3.

La gara

Dopo un inizio di gara stentato con un parziale di 3-0 per Alcaraz, il talento bulgaro ha iniziato man mano a carburare ed entrare pienamente in partita portandosi sul 5-5 quando, però, lo spagnolo riesce a ottenere il break decisivo che gli ha consentito di portare a casa il set. Nessuno si aspetta, però, l'eccellente prestazione di Dimitrov e il calo netto ma progressivo di Alcaraz che ha commesso molti errori gratuiti contro la precisione del bulgaro che porta a casa il secondo set con il punteggio di 6-2. Tutto si decide nell'ultima frazione di gara ma Carlos non trova mai il bandalo della matassa mentre Dimitrov è attento, preciso, sfrutta gli errori dell'avversario giocando davvero un tennis di alto livello e qualità. Alla fine della gara, il 32enne ha inanellato ben 29 punti vincenti oltre a 10 ace raggiungendo il suo primo quarto di finale Atp Master 1000 del 2023 e il 17esimo della sua carriera.

Le parole di Dimitrov

" Sono rimasto in partita, quella è stata la prima cosa, soprattutto dopo il primo set ", ha dichirato Dimitrov alla stampa internazionale come si legge su AtpTour. " Ho servito benissimo per tutto il primo set e lui ha commesso qualche errore. L'ho spinto a fare molti errori in certi momenti. Sul 4-5 ha giocato una partita strepitosa e sul 6-5 un'altra. Stavo creando un molte opportunità" . Il bulgaro ha poi detto di essere stato in grado di interpretare al meglio il gioco dello spagnolo (soprattutto il servizio) mettendosi nelle condizioni psicologiche migliori per affrontarlo. " Penso che il terzo set sia stato un po' come il gioco del gatto con il topo - ha sottolineato Dimitrov - Penso che entrambi abbiamo giocato un set solido. Lui ha fatto qualche errore e io sono stato molto solido e ho servito bene quando dovevo farlo".

Brutte notizie per lo spagnolo: la sconfitta di oggi mette a rischio la possibilità di tornare il numero uno Atp entro la fine dell'anno nonostante il rapporto vittorie-sconfitte in questa stagione (63 a 9). Il numero 2 del mondo (davanti soltanto Novak Djokovic) era a caccia del settimo titolo stagionale e del terzo a livello Apt Masters 1000: quest'anno ha già vinto a Indian Wells e Madrid.