Atp Stoccarda, Berrettini in finale contro Draper: DIRETTA

I punti chiave La gara in diretta: 1° set

Dopo un gran cammino che, per il momento, è culminato nella vittoria contro Lorenzo Musetti in semifinale, Matteo Berrettini si è conquistato con merito il pass per la finale all'Atp di Stoccarda contro il tennista britannico Jack Draper, numero 40 del ranking mondiale. Si tratta della terza finale sull'erba tedesca per il ragazzone romano che nelle due precedenti occasioni ha ottenuto altrettante vittorie. Con quella di oggi, Berrettini raggiunge la 14esima finale in carriera in un torneo Atp. Per seguire la partita in tv, gli abbonati hanno a dispisizione il canale Sky Sport Tennis ma potranno vederla in diretta anche su Sky Go, Now e Tennis Tv.

1°

: il sorteggio lo ha vinto Draper e ha scelto di ricevere, il primo a servire è Matteo Berrettini.

I protagonisti sono scesi in campo alle ore 13: qualche minuto di riscaldamento e poi prenderà il via la gara.